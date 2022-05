Upokojenci do dela s posebno platformo

Z namenom povezovanja starejših zaposlenih in upokojencev z gospodarstvom ter drugimi ponudniki dela je platformo po Pajkovih besedah ustanovila skupina posameznikov, ki delujejo "s poslanstvom detabuizacije starosti, medgeneracijskega povezovanja in omogočanja enakih možnosti starejšim".

Upravljavci platforme so v sporočilu za javnost zapisali, da se po podatkih zavoda za zaposlovanje trenutno v luči zgodovinsko visoke ravni zaposlenosti več kot polovica delodajalcev sooča s pomanjkanjem kadra.

Upokojenci želijo aktivno vključenost v družbo

Podjetja obenem po navedbah snovalcev orodja vse bolj potrebujejo tudi ljudi za občasno, fleksibilno delo, mentorstvo in druge vrste pomoči, starejši in upokojenci pa pogosto iščejo dodaten zaslužek in si želijo tudi po upokojitvi aktivnega vključevanja v družbo ter predajanja izkušenj in znanj mlajšim generacijam.

V Sloveniji je trenutno okoli 645 tisoč upokojencev, demografski izzivi v prihodnosti bodo za Slovenijo še posebej veliki, pričakovati je tudi dodatno sprostitev zakonskih določil glede zaposlovanja starejših, poudarjajo avtorji platforme.

"S platformo SeniorDela.si želimo s pomočjo medgeneracijsko osveščenih podjetij in posameznikov seniorjem omogočiti nadaljevanje aktivnega vključevanja v družbo tudi na trgu dela, obenem pa omogočiti družinam in posameznikom pomoč ter medgeneracijsko podporo," pojasnjuje Mirja Pajek.

Poleg priložnosti za delo tudi pomoč pri sklenitvi pogodb

Poleg povezav in priložnosti za delo pridobijo člani portala po njegovih navedbah tudi pomoč pri sklenitvi pogodb, informacije o tem, koliko lahko kot starejši delajo, kakšne vrste pravnih oblik sodelovanj so najprimernejše, ter druga pojasnila.

Za pravico starejših do dela brez omejitev se zavzema tudi soustanoviteljica in predsednica slovenske Univerze za tretje življenjsko obdobje Ana Krajnc. "Človek je rojen za delovanje in učenje, kot je ptica za letenje. Če ji odrežete peruti, umira. Tako je človek, če je po upokojitvi družbeno izločen, če nima možnosti za delo in učenje, obsojen na postopno umiranje," je prepričana.

Platforma je dostopna na naslovu https://seniordela.si/