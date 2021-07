Po težki bolezni je v 92. letu starosti umrla sociologinja, političarka in socialna aktivistka Zora Tomič. Bila je prva predsednica Socialne zbornice Slovenije in je pri svojem delu v socialnem varstvu uživala nesporno avtoriteto in ugled, so sporočili iz zbornice.

Kot so navedli, se je Tomičeva – umrla je že 6. junija, a je novica med strokovno javnostjo zaokrožila šele dober mesec pozneje – v svoji bogati profesionalni karieri posebej posvetila vprašanjem varovanja ranljivih skupin prebivalstva. Aktivna je bila še po upokojitvi kot predsednica Društva za cerebralno paralizo Sonček, prva predsednica Socialne zbornice Slovenije in Društva Unicef Slovenije.

Kot predsednica socialne zbornice je bila zaslužna za vzpostavitev supervizije za strokovne delavce in sodelavce, oblikovanje in uveljavljanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, za vzpostavitev sistema stalnega strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, so našteli.

"Njeno poglobljeno strokovno znanje so cenili in vtkali v svoje delo in uspehe v številnih invalidskih organizacijah, posebej v Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezi paraplegikov Slovenije in Zvezi društev delovnih invalidov Slovenije," so poudarili v zbornici.

Prejemnica več nagrad

Tomičeva se je rodila 16. avgusta 1929. Od leta 1967 je bila članica izvršnega sveta skupščine Republike Slovenije, bila je tudi članica jugoslovanske vlade, zadolžena za zdravstvo in socialno skrbstvo.

Leta 1997 je za svoje delo prejela nagrado ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, leto pozneje pa tudi častni znak RS za dolgoletne zasluge na področju socialnega in invalidskega varstva ter za prispevek v dobro invalidom Slovenije, posebej tistim s cerebralno paralizo.