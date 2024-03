Umrla je vidna članica stranke SDS

"Katarina nikoli ni bila samo sodelavka, ali pa samo članica Slovenske demokratske stranke, ali pa samo pevka v njej ljubem pevskem zboru, ali pa samo športnica, ali pa samo hči, samo prijateljica, samo vodja, samo … nikoli ni bila "samo", ampak je bila vedno nekaj več. Bila je oseba, ki je spodbujala rast in razvoj vseh okoli sebe in s svojo neusahljivo energijo mnogim kazala pot, ki bi jo bilo dobro slediti," so zapisali v stranki SDS.

Foto: LinkedIn / Katarina Culiberg