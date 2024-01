Umrla je mati Melanie Trump

Novico je na družbenem omrežju X potrdila Melania Trump, ki je zapisala, da z “globoko žalostjo sporoča, da je umrla njena mati, Amalija”. "Bila je močna ženska - milostna, topla in dostojanstvena. Povsem je bila predana možu, hčerama, vnuku in zetu. Močno jo bomo pogrešali."

Zaradi bolezni so Amalijo najbližji pogrešali med božičnim in novoletnim praznovanjem Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi, kjer sta z možem Viktorjem živela skupaj s hčerko, njenim možem in nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in vnukom Barronom. Med novoletno zabavo je njen zet sporočil, da je gospa Knavs zelo bolna in da je Melania ob njej v bolnišnici v Miamiju. "Melanijina mama je pravkar odšla na čudovit kraj na nebu. Bila je neverjetna ženska in ne da se opisati, kako jo bomo pogrešali," je ob njeni smrti sporočil Trump.

Amalija Ulčnik se je rodila leta 1945 v avstrijskem Judendorf-Strassengelu, kamor se je med vojno zatekla družina njenega očeta. Po vojni je odraščala v Sloveniji in pomagala na družinski kmetiji, nato pa se zaposlila v sevniški Jutranjki. Njen oče Anton Ulčnik je bil čevljar, kasneje pa pridelovalec rdeče čebule. Njena mati Amalija (Gliha) Ulčnik je bila gospodinja in šivilja.