V sredo je v 60. letu umrl župan občine Starše Bojan Kirbiš. Kot so zapisali na občini, je nenadna smrt dolgoletnega župana boleča izguba za vse, ki so ga poznali, spoštovali in cenil ter se skupaj veselili doseženih ciljev in uspehov". Na občini bo od petka in do pogreba odprta žalna knjiga. V spomin na pokojnika bodo sklicali tudi žalno sejo.

"Na Občini Starše se ga bomo spominjali predvsem po njegovi mirni, vedno spoštljivi naravi in po preudarnih, premišljenih besedah," so zapisali. Njegovi družini, sorodnikom in prijateljem so izrekli iskreno sožalje. Po navedbah spletnega Večera je Kirbiš umrl po dolgotrajni bolezni v mariborskem kliničnem centru. Zaradi težav z zdravjem je že pred časom prenesel pooblastila za vodenje občine podžupanoma Marjanu Maleku (Desus) in Sandiju Fureku (SDS), piše STA.

Na vrh občine je bil Kirbiš prvič izvoljen leta 2010 kot kandidat stranke DeSUS. Izkušenj v politiki takrat ni imel, zato je po navedbah Večera izpostavljal, da bo uporabil zlasti znanje, ki si ga je nabral v gradbenem podjetju Cestogradnje, katerega solastnik je bil. Leta 2014 je kot edini kandidat dobil še drugi mandat, kandidaturo pa je podprlo več strank. Pred dvema letoma je imel na volitvah znova široko podporo strank in že v prvem krogu premagal dva izzivalca že v prvem krogu.

Župana občine se voli po večinskem volilnem sistemu. Tako se morajo tudi ob smrti župana razpisati nadomestne volitve za trajanje do konca štiriletnega mandata. Postopek je tak, da na občinski seji svetniki sprejmejo ugotovitveni sklep in ustanovijo občinsko volilno komisijo, nato se razpišejo volilni roki in opravila. Volitve se opravijo od 60 do največ v 90 dneh od razpisa volitev, še navaja Večer.