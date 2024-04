Battelli je funkcijo poslanca opravljal sedem mandatov državnega zbora, in sicer od leta 1992 do 2018. Bil je vodja in član poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti ter član več delovnih teles. Bil je tudi član družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije med letoma 1990 in 1992, so objavili na spletni strani DZ.

Poslanke in poslanci državnega zbora se bodo nekdanjemu poslancu poklonili z minuto molka na prvi naslednji seji državnega zbora. "Ohranili ga bomo v trajnem spominu," so še zapisali v DZ.

Leta 2022 je nekdanji predsednik republike Borut Pahor Robertu Battelliju vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Roberto Battelli se je rodil v Pulju, v Kopru pa je obiskoval italijansko osnovno šolo in gimnazijo. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral filozofijo in primerjalno književnost. Bil je zaposlen kot novinar in urednik zaposlil na TV Koper/Capodistria, leta 1989 pa je postal dopisnik dnevnika La Voce del Popolo. Leta 1990 je kot predstavnik italijanske manjšine kandidiral na parlamentarnih volitvah in bil izvoljen v družbenopolitični zbor Socialistične republike Slovenije. Kasneje je bil še večkrat izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije, na položaju je bil od leta 1992 do 2018.