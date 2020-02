Umrl legendarni sovjetski vohun

Smrt Botjana, ki je živel v Moskvi, je sporočila ruska vojaška obveščevalna služba (SVR). Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je izrazil sožalje ob vohunovi smrti, je v odzivu dejal, da je vedno občudoval "drznost, domoljubje in pogum" Botjana. Ta je 103. rojstni dan praznoval v ponedeljek, piše STA.

Po navedbah ruske strani je poročnik Aljoša, kot ga je poimenovalo lokalno prebivalstvo, pomagal razstreliti skladišče orožja, v katerem je bil tudi eksploziv, ki so ga nacisti nameravali uporabiti za uničenje jezu in potop Krakova. Vlogo pri reševanju mesta je Botjan po navedbah SVR imel za glavni dosežek v svojem življenju.

Odlikovanje tudi na Poljskem

Leta 2007 je Putin Botjana odlikoval z najvišjim ruskim odlikovanjem, junakom Rusije. Najvišje vojaško odlikovanje za pogum pred sovražnikom, virtuti militari, je Botjanu podelila tudi Poljska, kljub temu, da mu poljske postkomunistične oblasti v svoji propagandi niso namenile ključne vloge, še piše STA.

"Poljski zgodovinarji so pod vprašaj postavili rusko različico dogodkov, ki se je pojavila s prihodom Vladimirja Putina na oblast," je ob stotem Botjanovem rojstnem dnevu zapisal poljski dnevnik Rzeczpospolitika. Po poročanju drugega poljskega časnika. Gazete Wyborcza, naj bi v ruskih uradnih poročilih Botjan nadomestil drugega sovjetskega vohuna, Ukrajinca Jevgena Berezniaka, ki so ga prav tako slavili zaradi vloge pri rešitvi Krakova, še piše STA.

Botjan se je rodil leta 1917. Odraščal je na vasi na Poljskem, ki je sedaj del Belorusije. Ob začetku druge svetovne vojne leta 1939 je bil član protizračne obrambe poljske vojske. Potem, ko se je njegova enota predala vojski tedanje Sovjetske zveze, se je pridružil rdeči armadi in postal tudi državljan Sovjetske zveze, piše STA.

Izuril se je za vohunske operacije za sovražnikovo črto

Po napadu nacistične Nemčije na Sovjetsko zvezo leta 1941 se je pridružil sovjetski varnostno-obveščevalni službi NKVD in se izuril za vohunske operacije za sovražnikovo črto. Septembra 1943 je bil na čelu operacije v ukrajinskem mestu Ovruč, v kateri je bilo ubitih približno 80 nacističnih častnikov. Po koncu druge svetovne vojne je Botjan delal kot vohun na misijah v tujini.

V Rusiji bodo letos z največjo vojaško parado obeležili 75 let zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo.

V zadnjem času prihaja do napetosti med Moskvo in Varšavo. Putin je Poljsko nedavno obtožil, da je med drugo svetovno vojno sodelovala s Hitlerjem, pri tem pa je zamolčal tajni pakt med Sovjetsko zvezo in nacistično Nemčijo o nenapadanju ter razdelitvi Poljske. Varšava je na drugi strani kritizirala Moskvo, da obnavlja stalinistično propagando in zapravlja priložnost za izboljšanje odnosov, še piše STA.