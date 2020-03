Za vedno se je poslovil eden največjih skladateljev 20. stoletja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 87. letu starosti je danes na svojem domu v Krakovu po dolgi bolezni umrl poljski skladatelj in dirigent Krzysztof Penderecki, je za lokalne medije sporočila družina. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je bil klasični avantgardist, ki je bil priljubljen v Hollywoodu. Ustvarjal je inovativna religiozna in simfonična dela, poroča STA.

Penderecki je bil cenjen kot eden najbolj vplivnih skladateljev 20. stoletja. Sodeloval je s simfoničnimi orkestri po vsem svetu, nad njegovo glasbo pa so se navduševali mnogi vrhunski režiserji, ki so mu naročali partiture, med njimi Stanley Kubrick, Martin Scorsese in David Lynch.

Njegovo glasbo je mogoče slišati v Kubrickovem filmu Izžarevanje, Scorsesejevem Zloveščem otoku, Lynchevem Twin Peaksu in v zadnjem času v epizodi televizijske oddaje Črno ogledalo.

Penderecki je bil ključna osebnost avantgarde 60. let prejšnjega stoletja. V svojem komponiranju je spoštoval velike verske in simfonične tradicije, hkrati pa je markiral pot sodobne klasične glasbe. Po zaslugi začasne politične omilitve takratnega poljskega komunističnega režima se je njegovo delo prebilo skozi železno zaveso in hitro doseglo mednarodni uspeh.

Skladatelj velja za pionirja moderne glasbe in raziskovalca novih izraznih možnosti inštrumentov in človeškega glasu. Uporabljal je nenavadne intervale, tonske grozde in glissande ter tonske značilnosti instrumentov na inovativne načine. Takšne tehnike je predstavil v delu Žalostinka žrtvam Hirošime leta 1960 za veliki godalni orkester, ki je prejelo veliko priznanje, tudi Unescovo nagrado, še piše STA.

