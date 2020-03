Umrl je znani radijski novinar Marjan Jerman

Iz sveta medijev prihaja žalostna vest: danes dopoldne je po težki in dolgi bolezni v 67. letu starosti umrl dolgoletni novinar Vala 202 in RTV Slovenija Marjan Jerman.

Val 202 je na svojih družbenih omrežjih sporočil, da jih je zapustil dolgoletni sodelavec Marjan Jerman.

"Marjan je s svojimi radijskimi in televizijskimi prispevki postal sopomenka za pogumnega in neugnanega iskalca resnice, neustrašnega novinarja v službi malega človeka, neusmiljenega raziskovalca družbenih krivic in oblastniških stranpoti …" so zapisali na Facebooku in mu še sporočili:

"Marjan, večna ti slava! Tvoji Valovke in Valovci, tvoje poslušalke in poslušalci!"

V času vojn na območju nekdanje Jugoslavije je bil Jerman vojni dopisnik, deset let po razpadu nekdanje SFRJ je izdal knjigo spominov na dogodke, ki jih je doživel na bojiščih v času vojn na območju nekdanje Jugoslavije.

V zadnjih letih je zaslovel z oddajo Jermanovo uho na Valu 202, v kateri je reševal različne zaplete na številnih področjih.

