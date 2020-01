Ukradli za 155 tisoč evrov mobilnih naprav in druge elektronike

V ponedeljek so neznani storilci vlomili v trgovino z mobilnimi telefoni v Murski Soboti. Odtujili so več mobilnih in drugih elektronskih naprav v skupni vrednosti 155 tisoč evrov ter povzročili za okrog šest tisoč evrov gmotne škode v objektu. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je policija dve uri po storjenem dejanju prostost odvzela trem osebam. Ker pa jih kriminalisti niso mogli povezati z omenjenim dejanjem, so jih izpustili. Policija še naprej preiskuje kaznivo dejanje.

27. januarja so neznanci vlomili v trgovino mobilnih naprav na območju Murske Sobote. Pred vlomom so neznanci v naselju Černelavci odtujili dve različni registrski tablici in ju namestili na vozilo.

Ukradeno robo je policija vrnila

Najmanj trije storilci so nato vlomili v trgovino, kjer so odtujili več mobilnih in drugih elektronskih naprav v skupni vrednosti okrog 155 tisoč evrov. Pri tem so povzročili za okoli šest tisoč evrov škode na objektu. Pri ogledu vozila je bila najdena odtujena tehnika, ki jo je policija že vrnila oškodovancu.

Med zbiranjem obvestil je policija po dveh urah od storjenega vloma prostost odvzela trem osebam. Ker pa jih kriminalisti niso mogli povezati z opisanim kaznivim dejanjem, so bile osebe izpuščene. Kriminalisti in murskosoboška policija zato še naprej preiskujejo kaznivo dejanje, so še sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.