Okoli 1. ure zjutraj se je zgodila huda prometna nesreča na Celovški cesti v Bresternici v občini Maribor. Osebno vozilo je zapeljalo v odbojni zid in pristalo na strehi. Čeprav so pristojni s tehničnim posegom rešili 23-letnega voznika vozila, je ta na kraju nesreče umrl.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so na kraju dogodka posredovali gasilci JZ GB Maribor, ki so območje nesreče zavarovali. Odklopili so akumulator, posuli iztekle motorne tekočine in pomagali policiji.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Prometna nesreča se je zgodila tudi na dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh med Grosupljem in Ljubljano proti Ljubljani. Ker je zaradi nesreče zaprt vozni pas, je nastal daljši zastoj. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Šentvid-Šoštanj, in sicer v Šoštanju pri avtobusni postaji, promet je urejen izmenično enosmerno.

Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah proti večjim mestom. Megla v pasovih ponekod po Sloveniji, še posebej v Pomurju ter Ljubljani in okolici, ponekod zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, pozivajo na prometnoinformacijskem centru.

Stanje na cestah: