UKC Ljubljana: Vse več bolnikov z gripo in respiratornimi okužbami

Pojavi gripe in respiratornih okužb se še ne zmanjšujejo. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v zadnjem tednu obravnavali 148 bolnikov z gripo in respiratornimi okužbami, teden prej 111. V urgentnem kirurškem bloku kirurške klinike je konec tedna pomoč poiskalo 506 poškodovancev, med njimi tudi smučarji in padli na ledu.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili med prejšnji teden obravnavanimi bolniki 103 primeri gripe (55 primerov influence A in 48 influence B), 45 pa je bilo primerov okužbe z respiratornim sincicijskim virusom.

Epidemiološko stanje v povezavi z gripo na oddelku za gastroenterologijo interne klinike je obvladano, obiski so omejeni na eno zdravo osebo pri bolniku.

V urgentnem kirurškem bloku kirurške klinike so od petka do nedelje med 506 poškodovanci obravnavali 24 smučarjev, 15 padlih na ledu in 21 poškodovanih v prometnih nesrečah. Na zdravljenja so sprejeli 80 bolnikov.

V okviru splošne nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana, ki deluje v prostorih urgence UKC Ljubljana od petka do ponedeljka zjutraj, so obravnavali 419 bolnikov, opravili so 21 nujnih intervencij z reanimobilom na terenu in opravili 32 nujnih hišnih obiskov na bolnikovem domu.

Na internistični prvi pomoči ljubljanske interne klinike so pregledali 190 bolnikov, urgentno ambulanto klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja je od petka do ponedeljka zjutraj obiskalo 108 bolnikov, v službi za urgentno nevrologijo nevrološke klinike pa so v soboto in nedeljo skupno obravnavali 54 urgentno napotenih bolnikov.

Na pediatrični kliniki so konec tedna v urgentni ambulanti obravnavali 40 bolnih otrok, od tega je bilo deset ambulantno obravnavanih in so jih odpustili v domačo oskrbo, 30 otrok pa so sprejeli na kliniko.

V ljubljanski porodnišnici se je od petka do nedelje rodilo 48 otrok, od tega 28 dečkov in 20 deklic.

Dispečerska služba zdravstva je od petka do vključno nedelje obravnavala 562 dogodkov, od tega 274 nenujnih reševalnih prevozov, sedem prometnih nesreč, 42 oseb je imelo težave z dihanjem.