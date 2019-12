Čez mejo poskušal pretihotapiti 40 zavojev marihuane #foto

Tihotapec je v petek poskušal čez mejni prehod Gruškovje pretihotapiti 40 zavojev marihuane. Kot so sporočili s finančne uprave, so med pregledom vozila odkrili prirejen prostor pod sopotnikovim sedežem, v katerem je bilo več paketov, zavitih v polivinilasto folijo. O najdbi prepovedane droge so pristojni obvestili policijo.

V petek so uslužbenci mobilnega oddelka Finančnega urada Maribor opravljali finančni nadzor na območju mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje. Pri pregledu osebnega vozila renault laguna tujih registrskih oznak so uslužbenci finančne uprave (Furs) opazili določene predelave na levi in desni strani podvozja vozila.

Vozilo prerezali gasilci

Pri nadaljnjem pregledu so odkrili prirejen prostor pod sopotnikovim sedežem, v katerem je bilo več paketov, zavitih v polivinilasto folijo. V njih so bili posušeni rastlinski delci. Preliminarni test je pokazal, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Foto: Finančna uprava RS

Uslužbenci Fursa so o odkritju obvestili policijo, ki je prevzela nadaljnjo obravnavo. Po pridobitvi odredbe sodišča je stekla preiskava vozila, v kateri sta sodelovala policija in Furs. Da bi lahko odstranili vse pakete iz dvojnega dna vozila, so morali pristojni odstraniti tudi sedeže. Na pomoč so jim priskočili gasilci, ki so prerezali dno vozila.

Po koncu pregleda je bilo iz vozila odstranjenih 40 kosov paketov, zavitih v folijo, so sporočili s finančne uprave.