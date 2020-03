Tudi na Ptuju prepoved obratovanja lokalov in neživilskih trgovin

Ker se nekateri ljudje še vedno neodgovorno obnašajo in ne jemljejo situacije s koronavirusom resno, so se na Mestni občini Ptuj odločili o izdaji odredbe o prepovedi obratovanja vseh lokalov in neživilskih trgovin. Prepoved bo veljala od danes od 13. ure naprej pa vse do preklica, so zapisali na spletnih straneh štajerske občine.

Kot so še zapisali, bodo zaprli javna stranišča ter prepovedali zadrževanje in druženje na javnih površinah. Obenem pa na ptujski občini pozivajo tudi k sprejemu jasnih navodil, namenjenih živilskim trgovinam, ter navodil za zaščito vseh zaposlenih v izpostavljenih sektorjih.

Starejšim občanom bodo priskočili na pomoč

"Nujno je, da se za živilske trgovine sprejme enoten protokol, saj nam nobena samoizolacija in zapiranje vse povprek ne bo pomagalo, če se bodo ljudje množično in nekontrolirano zbirali in gnetli v prodajalnah. Prav tako pozivamo k ukrepom zaščite delavcev v vseh podjetjih z velikim številom zaposlenih," so med drugim še zapisali.

Sicer pa imajo na Ptuju za zdaj dva potrjena primera koronavirusa. "Ne vemo pa, koliko je takih, kjer se simptomi še ne kažejo. Testiranj več ne bo," pa je na svoji Facebook strani zapisala županja Ptuja Nuška Gajšek. Ob tem je še enkrat pozvala občane k upoštevanju vseh opozoril in navodil.

Ostanite doma

"Skrbite za higieno rok, ostanite doma, ne družite se v večjih skupinah in ne zadržujte se na mestih z večjo koncentracijo ljudi," je še zapisala in dodala, da je gibanje v naravi priporočljivo, a se kljub vsemu izogibajte ekipnim športom, igriščem in igralom.

Ravno danes je stopil v veljavo občinski odlok, ki zapoveduje zaprtje vseh gostinskih lokalov, frizerskih salonov, cvetličarn in drugih dejavnosti v Mariboru. Kršitelje v primeru nespoštovanja odredbe čakajo kazni.

Občane, ki so oboleli, so v domači oskrbi in nimajo pomoči svojcev, ali nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi potrebščinami, naj se za pomoč v času uradnih ur občinske uprave obrnejo na številko 02/ 748 29 99 oziroma elektronsko pošto obcina.ptuj@ptuj.si , kjer bodo v sodelovanju z OZRK Ptuj uredili najnujnejše.