Danes zdravijo 149 bolnikov s covid-19, 141 jih je v rdeči coni, osem pa v sivi. V intenzivni enoti je trenutno 18 bolnikov. Zaradi covid-19 je te dni bolniško odstotnih okoli 80 zaposlenih v bolnišnici, največ, 45, pri negi bolnikov, navaja STA.

Imajo 21 umrlih, v hladilnem prostoru pa jih je lahko le 10

Kot so povedali v bolnišnici, imajo tudi pri njih še vedno težave zaradi odvoza umrlih na upepelitev v Maribor. Trenutno imajo 21 umrlih, v hladilnem prostoru pa jih je lahko le 10. Težave rešujejo s koncesionarjem, podjetjem Komunala Murska Sobota, da bi zagotovili dodatne zmogljivosti za primerno hranjenje pokojnikov do pokopa. Na upepelitev je namreč treba čakati od sedem do deset dni, poroča STA.

Dobili vse naročene ventilatorje

Vse naročene medicinske ventilatorje, za katere so pred dnevi prispevala tudi pomurska podjetja, so dobili. Trenutno na obeh intenzivnih oddelkih uporabljajo 32 ventilatorjev, od tega 24 na perioperativem in osem na internističnem intenzivnem oddelku, štiri pa imajo za rezervo.

V soboto je bolnišnico obiskal predsednik vlade Janez Janša. Foto: Vlada RS

Bolnišnica je pred dnevi od Univerze v Mariboru dobila 30 zaščitnih mask za zdravstveno osebje. Gre za celoobrazne maske, uporabne predvsem za ambulantno delo, ki jih v okviru obsežnejšega projekta zaščitne opreme na najvišji tehnološki ravni razvijajo na mariborski univerzi.

Konec tedna na obisku v bolnišnici tudi Janša

V soboto je bolnišnico obiskal predsednik vlade Janez Janša. Srečal se je z vodstvom in se pogovarjal o razmerah, povezanih s covid-19.

V #SBMurskaSobota o naporih za obvladovanje #covid19 v eni najbolj ogroženih regij, uspehih, o katerih vemo premalo, potrebnih investicijah in medsebojni solidarnosti ekip, ki varujejo zdravje in rešujejo življenja. pic.twitter.com/8VZLb32gTo — Janez Janša (@JJansaSDS) November 22, 2020

Zakaj je ta regija najbolj prizadeta?

Kot pravijo v bolnišnici, so mu pojasnili, da je regija najbolj prizadeta, ker je na njenem območju več domov za starejše kot v drugih regijah, več pa je tudi zaposlenih dnevnih migrantov, ki se vozijo na delo v Avstrijo. Zato so tudi obremenitve medicinskega osebja večje kot drugod, kljub vsemu pa razmere še nadzorujejo. Janšo, ki si je ogledal oddelek intenzivne terapije in se zahvalil medicinskemu osebju za požrtvovalno delo, so seznanili tudi z razvojnimi cilji, večjimi načrtovanimi naložbami in trenutno likvidnostjo, so še povedali v bolnišnici, poroča STA.