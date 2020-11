Pokojne iz UKC Maribor odpeljali, ker nimajo več prostora

V UKC Maribor so zaradi povečanega števila okužb s covid-19 in s tem umrlih presegli kapacitete shranjevanja pokojnikov, zato je civilna zaščita odredila odvoz vseh pokojnih in njihovo hrambo v prostorih na pokopališču Dobrava. V pogrebnem podjetju Maribor kapacitete še lahko prilagajajo, kažejo pa se potrebe tudi iz drugih občin.

Zaradi trenutne situacije, ko so zaradi povečanja števila okužb in s tem povečane umrljivosti presegli kapacitete shranjevanja pokojnikov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, je bil aktiviran načrt civilne zaščite tamkajšnje mestne občine. Ta je odredila izvedbo obveznega odvoza vseh pokojnih iz UKC Maribor in njihovo hrambo na nadomestni lokaciji v hladilnih prostorih na pokopališču Dobrava, so sporočili iz Pogrebnega podjetja Maribor, ki so mu zaupali to nalogo, poroča STA.

Pogrebno podjetje pravi, da so na izredne razmere pripravljeni

Kot so poudarili v pogrebnem podjetju, so na izredne razmere pripravljeni, saj imajo koncesijo za interventne prevoze in so za tovrstne situacije opredeljeni kot strateško podjetje, ki ima hladilna mesta za hrambo večjega števila pokojnikov, z načrtovanimi postopki in procesi delovanja. Za primere povečane umrljivosti so tako opredeljene dodatne ekipe in zadostne kapacitete, kar se tiče prevoza, hrambe in pokopa.

Zasedenih je približno polovica kapacitet

Direktorica Pogrebnega podjetja Maribor Lidija Pliberšek je za STA navedla, da svoje kapacitete lahko prilagajajo, saj so prostori predvideni za okoli 130 pokojnikov z možnostjo povečanja do 180. "Smo nekje na polovici teh kapacitet," je še povedala Pliberškova in ocenila, da trenutno zmorejo. Sicer se po njenih besedah že kažejo potrebe po hrambi pokojnikov tudi iz drugih občin.