Tudi sinoči neurje povzročalo težave ponekod po Sloveniji

Tudi včeraj in ponoči so imeli zaradi neurij gasilci in komunalni delavci več dela. Foto: Getty Images

Po Sloveniji so zaradi neurja v soboto zaznali 33 dogodkov, pri čemer je posredovalo 20 gasilskih enot, so sporočili iz centra za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.

Gasilci in komunalne službe so posredovali v občinah Grosuplje, Koper, Piran, Izola, Ankaran, Ptuj, Tolmin, Brežice, Gornja Radgona, Lenart, Krško, Cerkno, Ljubljana in Rače - Fram.

Gasilci so predvsem črpali meteorno vodo, zaščitili objekte s protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podrta drevesa in pomagali občanom zaradi prekinitve električne energije, trikrat pa so posredovali zaradi udara strel.

Podrta drevesa, zalite kleti, odkrite strehe

Največ dela so imeli na območju Krškega, Ptuja in Gornje Radgone. V večernih urah včerajšnjega dneva se je med neurjem v občini Krško na ceste podrlo več dreves, v mestu Krško pa na več mestih poplavilo glavno cesto. Posredovali so dežurni delavci cestnega gradbenega podjetja in komunalnega stavbnega podjetja Kostak, ki so očistil odtočne kanale ter razžagali in odstranili podrta drevesa. Krški gasilci so na Trgu Matije Gubca v Krškem iz kletnih prostorov poslovnega objekta prečrpali približno dva kubična metra meteorne vode.

Na območju ptujske občine je močan veter odkril streho objekta, gasilci iz Grajene pa so odkrito streho pokrili.

Včeraj zvečer so v Gornji Radgoni zaradi neurja gasilci iz dveh objektov izčrpali meteorno vodo.

Danes lahko po vsej Sloveniji pričakujemo pogoste plohe in nevihte, zlasti na jugu države bodo nalivi močnejši. Foto: Getty Images

Danes pogoste plohe in nevihte, od jutri postopoma več sonca

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, mogoči bodo tudi močnejši nalivi, predvsem v južni Sloveniji. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija.

Jutri bo več sonca na zahodu, drugod bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo še plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta.