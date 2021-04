Tudi pri sosedih sproščanje ukrepov

Italijanska vlada je pojasnila, da bo tako imenovano zeleno potrdilo med drugim omogočilo ljudem, ki so cepljeni, da potujejo na območja, kjer obstaja večje tveganje za okužbo, to so oranžna ali rdeča območja. To bo veljalo še za prebolevnike in tiste z negativnim izvidom na koronavirus. Vlada je dodala, da bo v državi priznano tudi evropsko covidno potrdilo, ko bo enkrat sprejeto.

V državi znova uvajajo bela in rumena območja, s katerimi označujejo območja, kjer beležijo manj okužb. Na rumenih območjih bodo lahko gostinci od ponedeljka stregli na terasah v času kosila in večerje, notranji prostori ostajajo zaprti. Dovoljeno bo tudi odprtje gledališč, kinodvoran in koncertnih prizorišč, omejeno pa bo število obiskovalcev.

Od 15. maja se bodo lahko na rumenih območjih odprli bazeni. Večji športni dogodki bodo sprejemali obiskovalce od 1. junija, zunanji dogodki so sicer omejeni na največ tisoč obiskovalcev. V začetku junija se odpirajo tudi telovadnice. V veljavi pa ostaja omejitev gibanja ponoči med 22. in 5. uro.

V Italiji se epidemija počasi umirja. V sredo so poročali o skoraj 14.000 novih okužbah, umrlo je še 364 ljudi.