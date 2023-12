Trije zdravniki nezakonito izdali več kot 1800 zdravniških spričeval

Zdravniki naj bi skupaj v Izoli, Ljubljani in Mariboru med letoma 2008 in 2014 nezakonito izdali več kot 1.800 spričeval.

Koprsko sodišče je zdravnike Bojana Lovšeta, Marjano Grosek Pšeničnik in Tihomirja Pešića obsodilo na zaporno kazen, saj so nezakonito izdali več kot 1800 zdravniških spričeval, ki jih vozniki potrebujejo za pridobitev vozniškega dovoljenja, poroča Dnevnik.

Zaporne kazni ne bodo odslužili v zaporu, ampak z delom v splošno korist, plačati pa bodo morali tudi denarne kazni in vrniti ves denar, ki so ga dobili z nezakonito izdajo zdravniških spričeval. Krivde ves čas sojenja, ki se je začelo pred dobrim letom, niso priznali.

Dovoljenje za opravljanje zdravniških pregledov imel le mariborski zdravnik

Po poročanju Dnevnika se je izreka sodbe udeležil le Pešić, ki pritožbe še ni napovedal, časa pa ima mesec dni.

Mariborski zdravnik specialist medicine dela Bojan Lovše je imel edini dovoljenje ministrstva za zdravje za opravljanje zdravniških pregledov za voznike in izdajanje zdravniških spričeval, delo pa je mimo zakona prepustil tudi svojima kolegoma Tihomirju Pešiću, ki je imel ambulanto v Izoli, in Marjani Grosek Pšeničnik. Oba kot splošna zdravnika ne moreta izdajati zdravniških spričeval.

Skupaj naj bi v Izoli, Ljubljani in Mariboru med letoma 2008 in 2014 nezakonito izdali več kot 1.800 spričeval. Lovše naj bi Pešiću izročil žige svoje ambulante, Grosek Pšeničnikovi pa prazne liste z žigom in svojim podpisom. Tako sta lahko izdajala zdravniška spričevala s podpisom in žigom Bojana Lovšeta.

Lovše je dobil dve leti zapora, plačati mora 10.000 evrov denarne kazni in vrniti 4.525 evrov, ki jih je dobil z nezakonitimi spričevali, Pešić je dobil eno leto in pet mesecev zapora, plačati mora 6.000 evrov denarne kazni in vrniti 19.595 evrov, Grosek Pšeničnikova pa je dobila leto in štiri mesece zaporne kazi, plačati pa mora 4.000 evrov denarne kazni in vrniti kar 26.100 evrov, pridobljenih z nezakonito izdajo spričeval.