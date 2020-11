Trije Vojničani zaradi preprodaje droge v zapor

Celjsko okrožno sodišče je tri člane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s preprodajo droge, obsodila na zaporno kazen. Vsi so s tožilstvom sklenili sporazum o priznanju krivde. Vodja združbe Matic Šket je bil obsojen na štiri leta in en mesec zapora, njegov brat Žiga na dve leti in en mesec, Aljaž Guzej pa na tri leta zapora, poročajo mediji.

Na kazen Matica Šketa je po navedbah časnikov Delo, Večer, Dnevnik in Slovenske novice vplivalo tudi dejstvo, da je bil v preteklosti že obsojen, prav tako ga še čaka sojenje za izsiljevanje. Zanj je oteževalna okoliščina, da je združba, na čelu katere je bil, preprodala veliko različnih vrst drog, pri čemer je pridobil dobrih 91 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi, ki jo bo moral vrniti, piše STA.

V hišnih preiskavah zasegli ekstazi, amfetamin, kokain in konopljo

Med hišno preiskavo so mu zasegli vozilo in nekaj gotovine, zato bo moral plačati še 57 tisoč evrov. Aljaž Guzej se je pogodil za tri leta zapora. Tožilka je med olajševalnimi okoliščinami omenila, da je dejanje obžaloval in doslej še ni bil kaznovan, oteževalna pa je razpolaganje z veliko količino droge, za katero je v kratkem času organiziral prodajo. Vrniti bo moral tudi 14 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi, zaradi zasega vozila pa bo moral plačati še dodatnih 12 tisoč evrov.

Obsojeni Žiga Šket, ki bo kazen prestajal na odprtem oddelku mariborskega zapora v Rogozi, doslej še ni bil kaznovan in je imel v združbi manjšo vlogo. Sredi maja letos so celjski kriminalisti v sodelovanju z Generalno policijsko upravo končali preiskavo, ki so jo začeli na začetku leta 2019 in je bila usmerjena zoper omenjene Vojničane, stare od 24 do 27 let. V hišnih preiskavah so jim zasegli 24 tisoč tablet ekstazija, po kilogram amfetamina in kokaina, poldrugi kilogram konoplje ter pripomočke za razpečevanje droge.

Med dokazili se je znašlo tudi poročilo tajnega delavca policije, ki mu je eden od trojice Vojničanov kar osemkrat prodal različne vrste drog v višini dobrih 30 tisoč evrov. Za 100 gramov kokaina je tajni delavec policije odštel 4300 evrov, še navaja STA.