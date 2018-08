Trije vladni funkcionarji poleg plače prejemajo še poslansko nadomestilo

Čeprav je vlada po Cerarjevem odstopu že pet mesecev brez polnih pooblastil in je čas dopustov, bodo trije v vladi poleti prejemali plačilo za dve funkciji. Tri mesece po odstopu vlade so Miro Cerar, Zdravko Počivalšek in Dejan Židan sedli v poslanske klopi in vse od 22. junija opravljajo dvojno vlogo.

Kot poslanci sicer ne prejemajo plače, prejemajo pa pavšal za delo v volilni enoti, ki je namenjen za povračilo stroškov, torej za obiske v volilni enoti, za uporabo prostorov zunaj prostorov poslanske pisarne, obveščanje o aktivnostih v volilni enoti, srečanja s krajani, obveščanje prek medijev, za prevozne stroške za obiske volilne enote.

Cerar ob slabih šestih tisočakih bruto dobi še 500 evrov pavšala, Počivalšku ob 5.300 evrih bruto plače nakažejo še 700 evrov, Židanu ob podobni plači še 800 evrov pavšala.

"Zneski niso nič posebnega," pravi zaslužni profesor pravne fakultete Lojze Ude.

"Iz načelnega vidika so lahko pomembni, sicer pa je to, če gledamo na prejemke v gospodarskih družbah, tudi v tistih, ki so v državni lastnini, drobiž," pravi Ude.

Na delovnem mestu je bil le Miro Cerar

Večine poslancev, med njimi tudi Mira Cerarja, Dejana Židana in Zdravka Počivalška, danes v Državnem zboru (DZ) ni bilo.

Zadnjih dveh ni bilo niti na vladi in na pristojnih ministrstvih, saj sta na dopustu, so sporočili njuni predstavniki za odnose z javnostjo. Je pa bil v službi predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle.

In prav v tem, da za svoje tekoče delo v vladi prejemajo vso ministrsko plačo, vidi težavo Ude.

"To je lahko težava, ker je zdaj pravzaprav že poslanec. Kot nekdanji minister je dolžan opravljati tekoče posle vlade ali pa ministrstva," pravi Ude.

Gospodarsko ministrstvo: Minister prejema plačo, ker je za svoje delo polno odgovoren

Z ministrstva za gospodarstvo so za Planet TV pojasnili, da Počivalšek prejema ministrsko plačo, saj opravlja delo ministra in je za svoje delo tudi polno odgovoren.

"Minister Zdravko Počivalšek prejema ministrsko plačo, saj opravlja delo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in je za svoje delo tudi polno odgovoren. /.../ Minister je kljub navidezno mirnemu poletnemu obdobju izjemno veliko prisoten tudi na terenu in tako na voljo svojim volivcem in volivkam za kakršnekoli pobude in vprašanja," odgovarjajo z ministrstva za gospodarstvo.

Poslanci le na papirju?

Poslanci so včasih to le na papirju, opozarja Ude.

"Kakor jaz vem in poznam, nekaterih poslancev ne vidijo kaj veliko na njihovem območju niti potem, ne le zdaj v vmesnem obdobju," pravi Ude.