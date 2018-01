Trije mladi Slovenci, ki so v Torontu ustanovili šolo za menedžerje #video

[video: 67716 / ]

Juš, Jan in David so trije mladi Slovenci, ki zastarelemu slovenskemu šolskemu sistemu nastavljajo ogledalo. Ker šole naplavljajo izobražene ljudi brez praktičnih izkušenj, so sami šli čez lužo, v Kanado, in v Torontu ustanovili izobraževalni program, ki temelji na praktičnem delu. K njim prihajajo nadpovprečni študentje, željni uspeha, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

"V primerjavi s klasičnimi univerzami mi ponujamo praktično znanje," je uvodoma pojasnil Jan Habat. Zdaj jim je uspel nov preboj. Povezali so se s pospeševalnikom ABC in ustvarili tovarno bodočih menedžerjev. Njihovi izobraževalni programi se bodo razširili še v druge države. Njihova želja je osvojiti svet.

"Zdaj se z ABC-jem širimo v Silicijevo dolino, nam vsem poznano podjetniško središče, kjer so nastajali Apple, Facebook in drugi. In pa v München," je razkril Juš Dobnikar. V Münchnu se bodo študenti spoznavali z umetno inteligenco in avtomobilsko industrijo, v Silicijevi dolini pa jih čaka nekaj povsem drugega. "Čista simulacija pravega posla, kako priti do financ, kako jih uresničiti oziroma vpeljati v svoja podjetja," je še povedal Dobnikar.

V prihodnjih dveh letih si obetajo še širitev v São Paulo, Singapur in Dubaj. A njihovi programi že danes privabljajo mlade z vsega sveta.