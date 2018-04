Trije ključni nasveti, s katerimi lahko sebi in gasilcem rešite življenje #video

Čeprav vedo, da se lahko v vsakem trenutku njihovo življenje obrne na glavo, to misel, ko zazvoni odzivnik, postavijo ob stran. Edini cilj je reševanje tujega življenja in imetja. Sekunde so pomembne, velikokrat odločilne, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Video: Planet TV

Pred tremi leti so celjski gasilci prejeli klic zaradi požara v smeteh. A ta se je kmalu spremenil v nepričakovano plinsko eksplozijo. V bolnišnici so pristali trije gasilci, potrebovali so pol leta rehabilitacije. Ostale so jim vidne brazgotine.

Kmalu bo minilo leto od hude nesreče v tovarni Kemis. Gasilci so bili pri gašenju izpostavljeni nevarnim snovem prek dihalnih poti in kože. Manj kot polovica gasilcev je nosila dihalni aparat, ki je edino pravo zaščitno sredstvo pri gašenju takih gorečih snovi. Preostali so nosili kirurške maske ali pa gasili brez zaščite dihal.

Kako pa naj ob morebitnem požaru ravnajo ljudje še pred prihodom gasilcev? Ključno je naslednje: 1. Ostanite mirni. 2. Prijavite požar na številko 112. 3. Začetni požar pogasite z ročnim gasilnim aparatom.

David Lah je za zgodbo prostovoljnega gasilca Mateja Goloba napisal scenarij, zbral ekipo in posnel krajši dokumentarni film, ki so ga posneli v Kamniku. Z namenom, da bi se več ljudi ustavilo ob misli, ali v resnici dovolj cenimo srčnost gasilcev, koliko jih v resnici poznamo in ali se zavedamo, da so del našega vsakdana.

Film je na spletu dosegel velik odmev in prejel nagrado Inštituta Jožefa Stefana.