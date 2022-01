Tri ugodnosti, ki jih prinaša PKP10

Katere ugodnosti prinaša novi protikoronski paket in kdo je do njih upravičen?

Deseti paket protikoronskih ukrepov bo davčnim zavezancem omogočil unovčitev turističnih bonov do 30. 6. 2022, zagotovil finančno pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na koronavirus za samotestiranje ter jih oprostil plačila DDV od pridobitev in dobav zaščitne in medicinske opreme.

1. Unovčitev turističnih bonov

Vsi, ki do vključno 31. decembra 2021 niso delno ali v celoti unovčili turističnega bona iz leta 2020 (TB) in turističnega bona iz leta 2021 (BON21), lahko to storijo do 30. junija 2022. To pomeni, da je zadnja mogoča nočitev, ki jo bo še mogoče plačati s turističnim bonom, v noči na 30. junij.

2. Pomoč za nakup hitrih antigenskih testov

Davčni zavezanci bodo prav tako upravičeni do pomoči za nakup antigenskih hitrih testov na koronavirus za samotestiranje. Finančno pomoč za nakup hitrih testov v višini 92,50 evra na delavca bo FURS izplačal v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022. V primeru podaljšanja ukrepa (vlada ga lahko podaljša najdlje za pet mesecev) se pomoč izplača najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave.

Do pomoči bodo upravičene pravne ali fizične osebe javnega ali zasebnega prava



Med delavce, za katere upravičenec lahko zaprosi za pomoč pri nakupu testov, spadajo:



- osebe, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu,

- posamezniki, ki opravljajo osebno dopolnilno delo in so vključeni v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,

- samozaposleni, družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge, kmetje in druge osebe, ki so na dan oddaje izjave vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pomoč se lahko uveljavlja za nakup hitrih testov, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji, izjavo pa lahko upravičenec predloži prek informacijskega sistema FURS (eDavki).

Upravičenec mora v izjavi navesti število delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov, ter znesek, za katerega zaproša. Izjava bo v eDavkih dostopna predvidoma sredi januarja, so še napovedali na FURS in dodali, da jo je treba predložiti najpozneje do 15. 2. 2022. V primeru podaljšanja ukrepa, ki sicer velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, mora upravičenec izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.

Kazni za lažne izjave so vrtoglave



Če upravičenec predloži lažno izjavo z neresničnimi, nepravilnimi, nepopolnimi podatki ali nenamensko porabi sredstva pomoči za hitre teste ga čaka visoka kazen.



- Od štiri tisoč do sto tisoč evrov za pravne osebe,

- od dva tisoč do 50 tisoč evrov za samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost,

- od 400 do štiri tisoč evrov za posameznike, odgovorne osebe pravne osebe in odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.



Za prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

3. Oprostitev plačila DDV od pridobitev in dobav zaščitne in medicinske opreme

Kot so zapisali na FURS, oprostitev plačila DDV velja za davčnega zavezanca, ki je/bo v obdobju od vključno od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 opravil dobave zaščitne in medicinske opreme s seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha covid-19.

Oprostitev plačila DDV je mogoča za blago, ki je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo, ali pa je dobavljeno ali pridobljeno za račun upravičenih oseb, ki to blago nabavljajo za brezplačno razdeljevanje osebam in brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadel izbruh covid-19.

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu poročilo za koledarski mesec, v katerem je bila opravljena pridobitev ali dobava, in sicer najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.

Katera zaščitna in medicinska oprema je predmet oprostitve plačila DDV?



- Oprema za zaščito ust in nosu,

- rokavice,

- zaščita za obraz,

- varovalna očala in ščitniki za oči,

- zaščitna oblačila,

- zaščita za obuvala,

- zaščita za lase,

- operacijska pregrinjala,

- medicinski respiratorji, ventilatorji, naprave za kisikoterapijo, naprave za zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO),

- testi na koronavirus, instrumenti in naprave za analizo vzorcev: kompleti za testiranje na osnovi imunoloških reakcij, diagnostični reagenti na osnovi testa nukleinske kisline s polimerazno verižno reakcijo (PCR), diagnostični "in vitro" laboratorijski instrumenti in aparati, kompleti za analizo vzorcev,

- vodno-alkoholne raztopine in preparati za dezinfekcijo na osnovi alkohola,

- vodikov peroksid (triodstotni) in preparati za dezinfekcijo na njegovi osnovi,

- RNA-ekstraktorji,

- propil in izopropil alkohol in preparati za dezinfekcijo na njihovi osnovi,

- etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov,

- endoskopski aparati,

- termometri,

- maske za prekritje celotnega obraza pri izvajanju neinvazivne ventilacije,

- naprave za ultravijolično (UV) obsevanje za namene dezinfekcije,

- cepiva proti koronavirusu.