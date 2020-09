Trenutno je v Sloveniji priprtih okoli 100 tihotapcev tujcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tem trenutku je v Sloveniji priprtih okoli 100 tihotapcev migrantov, je danes pojasnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, pri tem pa poudaril vedno boljše delo policije. Policisti so pretekli konec tedna na različnih območjih prijeli skupno skoraj 200 tujcev, ki so s pomočjo tihotapcev nezakonito vstopili v državo.

"Vsi ti primeri, tudi včerajšnji na Bistriškem, kažejo na to, da je organiziran trg za tihotapljenje migrantov v polnem razcvetu. Treba bo jasno povedati in policiji dati priznanje, da z vsakim takim ujetjem kažejo, da delajo bolj intenzivno in učinkovito," je na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni stanju v zvezi z novim koronavirusom, po poročanju STA dejal notranji minister Hojs.

Spomnil je na napoved, da bodo v kratkem na DZ znova naslovili prošnjo za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, ki bi Slovenski vojski podelil podobna pooblastila za delo na meji, kot jih ima policija. "To mora policija predlagati ministru, ki se odloči, ali gre v parlament," je postopek povzel Hojs.

Hojs: Policisti s terena ves čas želijo pomoč vojske

Ob tem je pojasnil, da policisti s terena ves čas želijo pomoč vojske. Spomnil je tudi, da je v stikih z italijansko kolegico in hrvaškim kolegom ter da je Italija že dala pobudo za mešane patrulje na meji. "Pobudo pozdravljamo, a še nismo naredili koraka naprej," je dejal po navedbah STA.

Hrvati "brezpogojno sprejemajo nazaj vse, kar ujamemo"

Kot dobro je ocenil tudi sodelovanje s Hrvaško in poudaril, da hrvaški obmejni organi zdaj "brezpogojno sprejemajo nazaj vse, kar ujamemo". Napredek v slovensko-hrvaškem sodelovanju pa bi po njegovih besedah lahko bil ta, da se dogovorijo za varovanje meje "na način zadrge, da torej en del meje bolj intenzivno varujemo mi, drug del oni, da tako bolj osredotočimo sile", piše STA.

Foto: STA

Hojs je opozoril, da so se tihotapci ljudi v zadnjem času nekoliko drugače organizirali. Manj uporabljajo elektronske naprave, npr. mobilne telefone, te uporablja samo še vodja skupine, saj se zavedajo, da se jim v tujini na ta način da slediti, je pojasnil. Kot bolj kritično pa je ocenil ugotovitev, "da je organiziran kriminal tako bogat, da se pretežen del transporta od naše južne meje proti Zahodu odvija z avtomobili. Danes imamo večjo težavo ugotavljati, zakaj se po ilirskobistriškem koncu vozijo kombiji s tujimi registrskimi tablicami. To je drugače kot prej," je dodal po navedbah STA.

V Sloveniji večina ne želi ostati

Izpostavil je tudi zlorabe azilne zakonodaje v Sloveniji, za kar je po njegovih pojasnilih "kriva" mila evropska direktiva. "Letošnji položaj je zanimiv. Prijeli smo okoli 11 tisoč tujcev, približno 22 odstotkov jih je zaprosilo za azil, kar je relativno malo. Ljudje so se pripravljeni vrniti na Hrvaško in spet poskusiti prečkati mejo proti Zahodu. To potrjuje tudi dejstvo, da jih od teh 22 odstotkov približno 70 odstotkov izgine," je opozoril.

Slovensko azilno zakonodajo je označil za luknjičasto zaradi evropske direktive. Znova je napovedal, da bodo poskušali z novo azilno zakonodajo to spremeniti, predvsem v smeri zmanjšanja svobode gibanja prosilcev za mednarodno zaščito. Tako jih po njegovem mnenju ne bo več toliko izginilo.

"Zlorabe je treba zajeziti," je še dejal. Ob tem pa napovedal, da bodo prav ti primeri "eno ključnih dejstev, ki jih nameravajo sprožiti tudi na mednarodnem parketu. Nov pakt EU tega ne naslavlja ustrezno, tudi na ravni EU bo treba to bolj striktno urediti", še poroča STA.