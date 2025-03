Odbor DZ za notranje zadeve zavrnil predlog SDS o ukrepih za boljšo varnost

Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so na seji, kjer so na zahtevo SDS razpravljali o varnosti, zavrnili predlog sklepa, s katerim bi ministrstvo za notranje zadeve pozvali, naj pripravi ukrepe za boljšo varnost države. Predstavniki ministrstva in policije so zagotovili, da je Slovenija varna.

Zavrnili so tudi predlog sklepa SDS, naj ministrstvo za notranje zadeve izvaja zakonodajo in mednarodne predpise na področju mednarodne zaščite v skladu z namenom in varovanjem državljanov.

Poslanec SDS Andrej Kosi je v imenu predlagatelja nanizal številne dogodke, ki po njegovem mnenju pričajo o slabšanju varnostne situacije v državi in neposredni bližini, zaradi česar so v SDS po njegovih besedah tudi vložili zahtevo za sklic seje. Tako je spomnil, da je bila EU nedavno priča več terorističnim napadom, med drugim v Beljaku, ko je tuji državljan z nožem napadel več ljudi.

Pereča je tudi mladoletniška kriminaliteta, število Slovencev, ki imajo v lasti orožje, narašča, veliko varnostno težavo pa po besedah Kosija predstavljajo romska vprašanja, še posebno na jugovzhodnem delu države.

Poklukar ponavlja: Slovenija je varna

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je poudaril, da je Slovenija varna. Dodal pa je, da se EU sooča z novo resničnostjo, povezano s situacijo v Ukrajini, na Balkanu in na Bližnjem vzhodu. "Zadeve se varnostno spreminjajo, kar seveda spremljamo," je dejal Poklukar.

Navedel je, da so nezakonite migracije in kibernetski napadi stalnica. Zagotovil je, da na vse to iščejo odgovore, med drugim s pospešeno izmenjavo informacij med pristojnimi organi. Hkrati pa je spomnil, da se je trend nezakonitih prehodov meje izrazito zmanjšal. Letos je v Slovenijo do 9. marca nezakonito vstopilo 2.320 ljudi, lani v istem času pa 7.217 ljudi.

Povedal je, da še vedno poostreno nadzirajo občine z romskim prebivalstvom, prav tako izvajajo številne aktivnosti na področju kriminalitete. "Delovanje slovenske policije je dobro, ne glede na probleme na posameznih segmentih," je zagotovil minister Poklukar.

Tudi po navedbah v. d. generalnega direktorja policije Damjana Petriča je varnostna situacija v Sloveniji dobra. "Policija se uspešno sooča z vsemi varnostnimi izzivi," je zagotovil Petrič. Med drugim je navedel, da je bila lani 51,4-odstotna preiskanost kaznivih dejanj, kar je daleč najboljše v zadnjih desetih letih.

Poleg tega se je odzval na navedbe poslanca Kosija, da pri kriminaliteti izstopajo tujci. Petrič je povedal, da kazniva dejanja tujih državljanov nikakor ne izstopajo.

Število policistov upada

Navedel je, da kadrovsko stanje v policiji ni dobro, saj število zaposlenih od leta 2007 pada. Tega se zavedajo, zato so letos z zavodom za zaposlovanje sklenili sporazum za promocijo poklica, ki je ključen za druge dejavnosti. "Naš cilj je, da trend dvignemo," je poudaril.

Petrič se je tudi odzval na očitek opozicije, da je Nacionalni preiskovalni urad (NPU), osrednji organ za pregon gospodarskega kriminala in korupcije, neučinkovit, plače zaposlenih pa previsoke. "NPU delo opravlja učinkovito in strokovno," je poudaril Petrič. Urad preiskuje dejanja, ki so zahtevnejša, zato traja preiskava tudi dlje. Število gospodarskih dejanj, ki so jih obravnavali, v zadnjem obdobju po besedah Petriča sicer narašča.

Razprava na odboru se je vrtela okoli nezakonitih prihodov, pa tudi dela policije v zdajšnjem mandatu in odstopa nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Poslanka Svobode Janja Sluga je opoziciji očitala, da s sklicevanjem takšnih sej, na katerih manipulativno predstavljajo podatke, sejejo sovraštvo do tujcev.

Med vabljenimi na sejo sta bila tudi nekdanji minister za notranje zadeve Vinko Gorenak in nekdanji šef policije Anton Olaj. Gorenak je opozoril na pravico do varnega življenja. Katastrofalno je, je dejal, da je število policistov pod osem tisoč, za kar bi vlada morala prevzeti odgovornost. Olaj se je strinjal, da je kadrovsko pomanjkanje postalo zaskrbljujoče. Meni, da se tudi zato Slovenci počutijo manj varne.