Aplikacije za dostavo hrane so začele doživljati hitro rast nekaj let pred pandemijo. Njihov razvoj se je začel na Kitajskem in v ZDA ter se kmalu razširil po vsej Evropi. Od takrat po raziskavah beležijo stalno rast in priljubljenost. Pred kratkim so bili objavljeni najnovejši podatki Eurostata o tem, kje v Evropi ljudje največ naročajo hrano prek dostavnih platform.