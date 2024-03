Lani je bilo na dan žena 22-krat več naročil cvetja kot na običajen dan

Spet je tu 8. marec, mednarodni dan žena, ki ga obeležujejo skoraj po vsem svetu. Dan, ko na ulicah vidimo moške s šopki cvetja in bombonjerami. Ne gre le simbol spoštovanja, priznanja in ljubezni do žensk v naših življenjih, ampak tudi priložnost, da z malimi pozornostmi izrazimo svoja čustva. V tem duhu je Glovo, priljubljena platforma za dostavo, zbral in delil podatke, ki Slovence prikazujejo v precej romantični luči.

V letu 2023 je Glovo zabeležil impresiven skok v naročilih maloprodajnega sektorja (iz specializiranih trgovin na voljo v aplikaciji). Na dan žena so zabeležil porast naročil za 15-krat v primerjavi s povprečnimi sredami in polovica vseh naročil maloprodajne vertikale je bila namenjena cvetju. Ta podatek je še toliko zanimiv, ko ga primerjamo s povprečnimi dnevi v preteklem letu, saj so naročila cvetja narasla za kar 22-krat. Še več, Glovovi podatki kažejo, da je dan žena po količini naročil rož, oddanih prek platforme v Sloveniji, takoj za valentinovim.

S cvetjem ne boste zgrešili

Z naraščajočo popularnostjo aplikacije Glovo, so se spremenili tudi načini obdarovanja. Če smo še pred nekaj leti na podobne praznike čakali v dolgih vrstah cvetličarn, so stvari danes precej lažje. Naročanje cvetja je povsem preprosto, hkrati pa ponuja široko paleto raznovrstnih daril, ki jih je mogoče dostaviti v udobje vašega doma. Glovova statistika kaže, da je največ cvetja naročenega v dopoldanskih urah, 65 odstotkov naročil cvetja so za lanski dan žena oddali v Ljubljani, 18 pa v Mariboru. Romantika še zdaleč ni v zatonu, na Glovu so z nami delili podatek, da je uporabnik za šopek rdečih vrtnic odštel 99 evrov.

V tem tednu je Glovo za proslavljanje dneva žena pripravil posebne akcije, ki vključujejo brezplačno dostavo in široko izbiro daril iz skoraj 40 trgovin po vsej Sloveniji. Od edinstvenih cvetličnih aranžmajev do prefinjenih slaščic, kakovostnega vina in drugih daril – ponudbe odražajo raznolikost okusov in želja, ki jih imamo Slovenci.

Draga, danes kuham jaz

Če vaš dragi ni najspretnejši s kuhalnico, ponuja dostava prek aplikacije Glovo pester izbor obrokov, s katerimi se bosta razvajala tudi na ta dan. V času večerje je lani na dan žena število naročil naraslo za 21 odstotkov, najpogosteje pa se razvajamo z burgerji, picami in solatami. Več kot trikrat so porasla naročila palačink (torej stereotip o sladkosnedih ženskah kar drži), prav tako je tudi kebab končal v naročilih 2,5-krat pogosteje kot na običajno sredo. Videti je, da romantiko res dojemamo vsak po svoje.

Dejstvo je, da so ženske izjemna bitja. Žene, mame, prijateljice, sodelavke – brez dvoma si velikega HVALA ne zaslužite le danes, temveč tudi preostalih 364 dni v letu. V prizadevanju za enakost z nasprotnim spolom so se ženske znašle v precej nezavidljivem položaju. Svet (in one same) verjamejo, da je povsem samoumevno, da bodo odlično žonglirale z vlogo žene, gospodinje, mame, prijateljice, hčere ali sestre, hkrati pa gradile uspešno kariero in bile seveda v vsakem trenutku videti popolno.

Drage dame, danes zadihajte, se za trenutek ustavite in uživajte v njem. Ta dan je priložnost, da praznujemo vas in vse, kar predstavljate – ne le kot posameznice, ampak kot neizmerna moč, ki oblikuje družbo na bolje. Zato ne pozabite na lastno dobrobit in si vsak dan, ne samo danes, dovolite biti srečnejše, bolj sproščene in nasmejane.

