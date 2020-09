Trbovlje: tatova s prevaro ukradla drag nakit in orožje

V Trbovljah se je v sredo okoli 12.30 zgodila drzna tatvina. Neznani moški, ki se je predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja, je pristopil do oškodovancev, ju zamotil s pogovorom in prepričal, da so skupaj odšli za hišo. Medtem je v objekt vstopil drug storilec ter odnesel orožje in nakit v vrednosti nekaj tisoč evrov.

Kot so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave, še niso izsledili storilcev. Eden od njiju je moški, star okoli 40 let, visok okoli 160 centimetrov, črnih kratkih las. Storilca sta se do hiše oškodovancev pripeljala z večjim osebnim vozilom, temno sive barve. Policisti o ugotovljenih okoliščinah dogodka obveščajo pristojno državno tožilstvo, piše STA.

Policisti se sicer pri tovrstnim primerih soočajo s težavo, da oškodovanci šele čez čas ugotovijo, da so jih okradli. Prav tako niso dovolj pozorni na videz storilcev, saj ti z z njimi vzpostavijo prijazen odnos. Poleg tega oškodovanci v večini primerov pospravijo prostor, v katerega so vstopili storilci, ter s tem spremenijo kraj kaznivega dejanja in uničijo morebitne sledi.

Policija: Prišleke imejte ves čas pod nadzorom

Na policiji občanom svetujejo, naj imajo osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa četudi 'stopijo samo za vogal'. Če se osebe predstavijo kot serviserji, izvajalci del ipd., naj od njih vedno zahtevajo identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog, oziroma pokličejo podjetje.

Poleg na videz oseb naj bodo občani pozorni tudi na vozilo, s katerim so se osebe pripeljale. "Če ste v dvomu, ali ne gre morda za goljufa, je priporočljivo takšno osebo tudi odsloviti," so zapisali na policijski upravi. Ker so oškodovanci praviloma starejše osebe, so pri njih previdnost in preventivna ravnanja še posebej pomembna.

Če pa občani postanejo žrtve kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako naj takoj obvestijo policijo tudi v primeru, ko opazijo neznane osebe, njihovo njihovo vedenje pa se jim zdi sumljivo. Če prijavitelji želijo ostati anonimni, lahko pokličejo na anonimni telefon 080 1200, še piše STA.