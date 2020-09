Drzne tatvine v Ljubljani: predstavljajo se tudi kot razkuževalci stavb

Ljubljanski policisti opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

Kot pravijo na PU Ljubljana, so žrtve predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (trdijo, da so serviserji, da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom.

Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost ter ukradejo večinoma denar in nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo, so še sporočili s PU Ljubljana.

Pravijo, da so prišli razkužit stavbo

Samo v septembru so na območju Ljubljane obravnavali štiri primere tovrstnih tatvin. "V tem mesecu smo opazili, da so tudi storilci prilagodili svoje ravnanje trenutni situaciji in se začeli predstavljati kot osebe, ki so prišle razkužit objekt zaradi možnosti okužbe s koronavirusom," so sporočili.

Policisti se ob omenjenih prijavah srečujejo s težavo, da oškodovanci šele čez več ur ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako niso tako pozorni na opis oseb, saj z žrtvijo vzpostavijo prijazen odnos, zato jim zaupajo. Oškodovanci v večini primerov že pospravijo prostor, kjer so delovali storilci, ter s tem spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi, še navajajo policisti.

Foto: Siol.net

Policija: Hišo vedno zaklenite

Policisti občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore.

"Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa čeprav stopijo samo za vogal. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce del in podobno, svetujemo, da vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog oziroma pokličejo podjetje, v imenu katerega se predstavljajo. Ob tem naj bodo tudi pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrsko število vozila)," še svetujejo policisti.

"Če ste v dvomu, ali ne gre morda za goljufa, je priporočljivo takšno osebo tudi odsloviti," dodajajo.

Ker so praviloma oškodovanci starejše osebe, njihovim svojcem policisti svetujejo, da se o omenjeni problematiki z njimi večkrat pogovarjajo in jih opozorijo na previdnost ter mogoča preventivna ravnanja.

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Policisti občane še prosijo, da takoj obvestijo policijo, če zaznajo pojav oseb in vozil, ki jim niso poznana, njihovo vedenje oziroma zadrževanje pa se jim zdi sumljivo (dajejo videz, da opazujejo objekt). Če želijo ostati anonimni, lahko pokličejo tudi na anonimno številko 080 1200.