Tragična nesreča v Kranju: pri pospravljanju sena umrl voznik viličarja

Na kmetiji na območju Kranja se je v četrtek popoldne pri pospravljanju sena zgodila nesreča z viličarjem, v kateri je voznik viličarja umrl. Po prvih podatkih se je v skladišču bal sena prevrnil v globino, hudo se je poškodoval in na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti, ki so jih o nesreči obvestili nekaj pred 16. uro, so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.