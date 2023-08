Tragedija na kopališču: dečka posrkalo v odtok bazena

Nesreča se je po poročanju ANSE zgodila tik pred zaprtjem. Pristojni so začeli bazen prazniti, deček pa je padel noter in izginil na dnu. Pritisk vode je bil premočan, da bi se lahko obdržal na površju. Obiskovalci so nesrečo videli, ga skušali rešiti, a je bilo žal prepozno.

Na kraj dogodka prispelo 118 reševalcev in gasilcev, truplo so izvlekli šele po dveh urah

Na kraj dogodka je prispelo 118 reševalnih služb in gasilcev. Gasilci so poskušali storiti vse, da bi dosegli otroka. Uporabili so celo vrvi in kavlje, da bi odstranili del odtoka, vendar žal neuspešno. Dečkovo truplo so izvlekli šele po dveh urah.

Po prvih podatkih je deček v bazen padel, ko se je začelo praznjenje in čiščenje. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, zakaj so upravitelji zagnali čistilni sistem, če je bilo tam še vedno polno obiskovalcev.

Državni tožilec je odredil pregled delovanja drenažnega sistema v termah, po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA, pa bi lahko osumljence obtožili uboja iz malomarnosti.