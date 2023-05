Tožilstvo zahteva razveljavitev oprostilne sodbe zoper Vladimirja Voduška

Zadeva sega v sredino leta 2012, ko naj bi Vodušek skupaj s Stanislavom Gabercem zato, da bi drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, prek direktorja Uniorjevega hčerinskega podjetja Rhydcon Vinka Stiplovška poskušal s pridobljenimi domnevno obremenilnimi dokumenti izsiljevati Korošca.

Vodušku je slovenjgraško sodišče najprej septembra 2018 izreklo obsodilno sodbo, in sicer zaporno kazen in enoletno prepoved opravljanja novinarskega poklica, v ponovljenem sojenju pa mu je junija lani isto sodišče, a z drugim senatom, izreklo oprostilno sodbo, saj ni ugotovilo, da bi mu bilo v postopku pred sodiščem dokazano, da je izvedel očitano mu kaznivo dejanje.

Tožilstvo sklepom sodišča prve stopnje nasprotuje, zato se je na sodbo pritožilo, od višjih sodnic pa pričakuje, da bodo sodbo znova razveljavile in kazenski pregon dale v obravnavo novemu sodnemu senatu. Senat višjega sodišča bo sodbo sporočil v pisni obliki.

Trije razlogi za razveljavitev sodbe

Višja država tožilka Dijana Šeruga je v pritožbi navedla tri razloge za razveljavitev sodbe, in sicer, da je prvostopenjsko sodišče zmotno in nepopolno ugotovilo dejansko stanje, da v sodbi niso navedeni razlogi o vseh odločilnih dejstvih, pa tudi zaradi mnenja tožilstva, da se je zgodila kršitev kazenskega zakonika pri vprašanju, ali gre za kaznivo dejanje.

Tožilstvo je prepričano, da naj bi Vodušek v zameno, da ne objavi obremenjujočih dokumentov - ti so sicer po julija 2012 podanih samoprijavah pozneje privedli do obsodb in pogojnih zapornih kazni za Korošca in Stiplovška - zahteval protipravno premoženjsko korist, ki naj bi jo želel pridobiti za Gaberca, svoje podjetje Info TV in za vir, ki je priskrbel dokumente o spornem ravnanju vodstva Uniorja in Rhydcona.

Sodišče obstoja kaznivega dejanja ni ugotovilo

Slovenjgraško sodišče očitkom v ponovljenem sojenju ni pritrdilo. Sodnica Marjeta Vezonik je junija lani v obrazložitvi sodbe med drugim dejala, da senat po izvedenem obsežnem dokaznem postopku in posvetu ni ugotovil obstoja kaznivega dejanja. Sodišče med drugim ugotavlja, da ni dokazov, da je s strani Voduška šlo za izrečene grožnje, prav tako ni dokazov, da bi domnevna grožnja povzročila pri oškodovancu Korošcu kakšne posledice.

Vodušek je ves čas postopka krivdo o poskusu izsiljevanja zavračal. V omenjeni zadevi je bil soobtožen tudi Gaberc, ta pa je krivdo priznal že oktobra 2013 na sojenju pred celjskim sodiščem in bil tudi že pravnomočno obsojen.