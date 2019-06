Tovornjakarji v Sloveniji: neprekinjeno vozijo 24 ur in spijo v kabinah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi pri nas imamo na cestah voznike tovornih vozil, ki so morebitna grožnja ne le sebi, tudi drugim udeležencem v prometu. Večina jih je plačanih po kilometru, zato primerov, ko vozijo tudi po več kot 24 ur neprekinjeno, ni malo. Če temu dodamo še spanje v kabini iz dneva v dan in tehnično pomanjkljive tovornjake, je to idealen recept za nesrečo, takšno, kot je na Hrvaškem nedavno terjala smrt dveh 14-letnih deklic.

"V petih delovnih dneh imam lahko tri delovne dni po 13 ur in dva delovna dneva po 15 ur," je povedal voznik slovenskega tovornjaka. To je realnost tovornjakarjev v Sloveniji, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Veliko kršitev

Marsikdo pa tudi več. Zato ni nenavadno, da je finančna uprava v lanskem letu pri skoraj 3.700 ustavljenih tovornjakov ugotovila skoraj 4.400 kršitev. Nadzore pa izvaja tudi policija, kjer tovornjakarje med drugim nadzirajo prek tahografov in voznikove kartice. Pregledajo pa tudi oznake tovora in pa seveda to, kako je tovor pritrjen.

A h kršitvam voznike priganjajo tudi lastniki. "Celo rekel nam je, ker je na Madžarskem omejitev na avtocesti 80 km/h, vi kar vozite 90, bom jaz to plačal. Medtem pa prijatelju, ki je vozil s hitrostjo 90 km/h in ga je ujel radar in je plačal kazen, tega ni povrnil," je pripovedoval eden od voznikov. Ob tem ni poskrbljeno niti za njihov normalen počitek. Sploh za tiste, ki niso iz Slovenije. "Več kot pol leta sem spal v tovornjaku. Zadnje tri mesece pa smo trije najeli stanovanje," je pripovedoval tovornjakar.