Torkova neurja znova zalivala objekte po državi

Nevihtno vreme z nalivi je v torek pozno popoldne zajelo tudi severovzhod države. Gasilci so morali največkrat posredovati na območju Slovenskih Konjic, Šmarja pri Jelšah, Rogaške Slatine in Krškega, kjer je zalilo nekaj hiš, gospodarskih objektov, pa tudi poslovne in industrijske obrate. Že prej so neurja škodo povzročala tudi drugod po državi.

Že popoldne so morali gasilci na pomoč podjetju Tespack v Brestanici, kjer so iz proizvodnih prostorov izčrpali okoli 20 kubičnih metrov meteorne vode in z izpiranjem počistili nanose blata iz parkirnih prostorov.

Malo pred 18. uro se je vreme razbesnelo nad Dravinjsko dolino, kjer je v Slovenskih Konjicah zaradi močnega dežja meteorna voda zalila trgovino, v Spodnjih Prelogah pa hišo. V Draži vasi je voda ogrožala hišo, a so gasilci očistili meteorne jaške in obcestne prepuste. Nekaj minut pozneje je v Dobravi pri Zrečah voda zalila kletne prostore še ene hiše, v Tepanju pa gospodarsko poslopje.

V Rogatcu je zaradi močnega neurja voda poplavljala cestišče in ogrožala dve gospodarski poslopji, zato so posredovali gasilci, ki so očistili odtočne jaške ob cestišču ter preprečili vdor vode v gospodarska objekta. Zvečer so gasilci v Pristavi pri Mestinju v občini Podčetrtek očistili del regionalne in lokalne ceste ter meteorne jaške.

Jugozahodno Slovenijo prve nevihte zajele že okoli poldneva

Že pred tem so neurja prizadela tudi nekatere druge kraje po Sloveniji. Širše območje jugozahodne Slovenije so prve nevihte zajele že okoli poldneva, pozneje pa je nevihtno vreme zajelo tudi območje severovzhodno od Ljubljane in se nato premaknilo proti jugovzhodu. O težavah zaradi neviht, kjer je zalilo nekaj objektov, so poročali z območij Nove Gorice, Trebnjega in tudi Ljubljane.

Ožji del Nove Gorice je okoli 14. ure zajelo močno neurje. Obilne meteorne vode so v zelo kratkem času poplavile več objektov v središču mesta. Tamkajšnji gasilci so opravili okoli 15 intervencij, v katerih so črpali vodo iz kletnih in pritličnih prostorov nekaterih stavb. Med zalitimi stavbami sta bila tudi igralni salon in restavracija.

Na območju Dolenjske je Trebnje neurje z močnim dežjem zajelo zgodaj popoldne. Voda je zalila več kletnih prostorov in stavb, med drugim Center Mercator, občinsko stavbo in trebanjsko knjižnico. Na cesti Trebnje-Studenec je naliv povzročil manjši zemeljski zdrs. Pri črpanju vode na terenu so pomagali gasilci.

Drevo v Ljubljani padlo na tri avtomobile

Nevihtno vreme z močnejšimi nalivi in vetrom je po podatkih uprave za zaščito in reševanje povzročilo težave tudi na območju Ljubljane. Tako je na Brodarjevem trgu veter podrl drevo, ki je nato padlo na tri osebna vozila. Gasilci so drevo odstranili, v vozilu, iz katerega se je kadilo, pa so preventivno odklopili akumulator.

Na Vojkovi ulici je veter odtrgal balkonski nadstrešek. Obvisel je na balkonu, odstranili so ga gasilci. V prestolnici so imeli nekaj dela tudi s črpanjem meteorne vode, ki je zalila kleti nekaterih stavb. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so na Cesti na Bokalce gasilci iz kuhinje osnovne šole izčrpali okoli tri kubične metre meteorne vode.

Nekaj dela s črpanjem meteorne vode so imeli gasilci popoldne tudi v občini Šoštanj. V naselju Zgornji Dražen Vrh v občini Šentilj je strela udarila v hlev in zanetila manjši požar, ki pa ga je lastniku uspelo pogasiti pred prihodom gasilcev.