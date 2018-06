Po državi nevihte, ponekod tudi toča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekatere dele Slovenije so popoldne zajele nevihte s točo. Toča in poplave meteorne vode so po podatkih uprave za zaščito in reševanje okoli 17. ure prizadele Prekmurje. Arso po zadnjih podatkih veliko verjetnost toče napoveduje za Gorenjsko, Dolenjsko, Koroško, Podravje, Ljubljano z okolico in Savinjsko dolino.

Po podatkih spletne strani uprave za zaščito in reševanje je bila okoli 17. ure toča na območju Rogašovcev, Cankove, Puconcev in Murske Sobote, iz Cankove in Murske Sobote poročajo tudi o poplavljanju meteorne vode.

Meteorna voda je nekaj po 18. uri objekte in ceste zalivala tudi na Jesenicah, Cerkljah na Gorenjskem in v Šenčurju ter v Zrečah, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.