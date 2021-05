Torek bo sončen in topel. Popoldne krajevne padavine.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva še sončno, napovedujejo meteorologi. Popoldne se bo na zahodu pooblačilo, pojavljale se bodo manjše padavine. Dnevne temperature se bodo gibale med 20 in 25 stopinjami Celzija, na vzhodu bo še topleje, do 27 stopinj Celzija.

Po sončnem dnevu v državi nas popoldne čaka pooblačitev na zahodu, pojavljale se bodo krajevne padavine, a bo ves dan toplo. Vetrovno bo, pihal bo veter južnih in vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na vzhodu do 27 stopinj Celzija.

V noči na sredo več dežja, mogoče nevihte

Padavine se bodo v noči na sredo od zahoda okrepile, slabo vreme napovedujejo nad večjim delom Slovenije, mogoče so tudi nevihte. Manj padavin lahko pričakujemo na vzhodu države, kjer bo pihal jugozahodnik.