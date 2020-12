Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za obrambo Matej Tonin je spregovoril o izstopu stranke DeSUS iz kolacije. Pravi, da se mu zdi ta poteza nerazumljiva, a kljub vsemu verjame, da ima trenutna vlada še vedno ustrezno podporo, in pričakuje, da bodo lahko nemoteno izpeljavi stvari, zapisane v koalicijski pogodbi.

Matej Tonin je bil gost oddaje Planet 18. Foto: zajem zaslona/Planet TV

Gost dnevnoinformativne oddaje Planet 18 je bil minister za obrambo Matej Tonin. Povedal je, kaj si misli o izstopu stranke DeSUS iz koalicije in kaj so po njegovem mnenju razlogi za to odločitev. Tonin meni, da je vlada letos s protikoronskimi paketi pomoči veliko naredila za upokojence, zato se mu nedavne poteze stranke upokojencev zdijo nenavadne.

Od stranke DeSUS bi pričakoval, da bi konstruktivno nadaljevala svoje delo v koaliciji. Nekih vsebinskih razlogov za sesuvanje koalicije ne vidi, v ozadju morajo torej biti neki drugi razlogi, pravi. Prepričan je, da ima trenutna vlada še vedno ustrezno podporo in pričakuje, da bodo lahko stvari, ki so si jih zadali v koalicijski pogodbi, ne glede na vse realizirali. Intervju si lahko ogledate v zgornjem videu.