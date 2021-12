Tonin pobegnil Bratuškovi

Po anketi, ki jo je agencija Ninamedia opravila za Večer in Dnevnik, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše, sledijo ji SD, Levica, LMŠ in NSi. V koaliciji KUL so v primerjavi z anketo iz preteklega meseca podporo izgubile vse stranke razen LMŠ. Ravno nasprotno pa kaže anketa Persifala za Novo24TV, po kateri je izgubil le Šarec. Obe anketi pa sta zaznali padec SAB Alenke Bratušek in rast (oziroma enak rezultat) NSi Mateja Tonina. Po teh meritvah je NSi torej pobegnila SAB.