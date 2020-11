Tonin na kongresu edini kandidat za predsednika stranke

Aktualni predsednik NSi Matej Tonin je edini kandidat za predsedniško mesto na sobotnem volilnem kongresu stranke, ki bo v spletni obliki, delegati pa bodo glasovali po pošti, so pojasnili v NSi. Poleg predsednika stranke bodo volili še člane izvršilnega odbora, nadzornega odbora in razsodišča.

Na sobotnem digitalnem kongresu NSi so po spletu predvideni različni nagovori in tudi razprava delegatov o različnih temah. Glasovanje bo potekalo po pošti, iz stranke so delegatom že začeli pošiljati glasovnice. Izidi volitev bodo tako znani prihodnji teden, ko jih bodo tudi razglasili, so za STA napovedali v NSi.

Tonin ostaja brez protikandidata

Izvršilni odbor je kandidature za vsa mesta potrdil na ponedeljkovi seji, na samem kongresu pa kandidatur ni več mogoče vlagati. Tako Tonin ostaja brez protikandidata na volitvah za strankinega predsednika. Za mesto v izvršilnem odboru je na listi 18 kandidatov, za članstvo v nadzornem odboru jih kandidira 13, za razsodišče pa 11.

Vodenje stranke je prevzel od Ljudmile Novak

Kongres NSi po statutu zaseda vsako leto, pri čemer je vsako drugo leto kongres volilni. Tonin bo tako po dobrih dveh letih po pričakovanjih dobil ponovni mandat. Vodenje stranke je januarja 2018 prevzel od Ljudmile Novak, aktualne evropske poslanke, ki je takrat odstopila. Svet NSi je dotedanjega vodjo poslanske skupine Tonina pooblastil za začasno vodenje stranke, polni mandat pa je aktualni predsednik, ki trenutno v vladi sodeluje kot obrambi minister, dobil na aprilskem kongresu tistega leta.