TOM Ljubljana išče nove prostovoljce in prostovoljke

TOM telefon® je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Po telefonu, e-pošti in spletni klepetalnici lahko otroci in mladostniki v stik z nami stopijo zaradi kateregakoli vprašanja ali težave, od najmanjše do največje. Svetovalne skupine TOM so v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Velenju, Krškem, Idriji, Ajdovščini in Tolminu.

Želite vstopiti v svet otrok in mladostnikov in ga spreminjati na bolje?

S pridobljenim znanjem na osnovnem izobraževanju TOM, uvajanju in ob nadaljnji podpori supervizorjev boste otrokom lahko svetovali na telefonu, v spletni klepetalnici in prek e-pošte. Pridružite se mreži več kot 140 prostovoljcev, ki omogoča, da TOM vsem otrokom in mladostnikom, ki se znajdejo v stiski, zagotavlja varen prostor za pogovor brez obsojanja.

TOM LJUBLJANA vabi vse, ki se zanimate za prostovoljno delo in opravljanje prakse na našem programu, na informativni sestanek, ki bo v četrtek, 13. 2. 2025, ob 17. uri prek spletne aplikacije Zoom. Na informativnem sestanku vam bomo predstavili, kaj TOM je, kako deluje in kakšen je postopek izbire kandidatov za opravljanje osnovnega izobraževanja.



TERMINI IZOBRAŽEVANJA

Foto: ZVEZA ZPMS

*Predavanje o varni rabi spleta poteka prek aplikacije Zoom. Vsa druga izobraževanja potekajo v živo.

Pogoj za svetovalno delo na TOM je opravljeno osnovno izobraževanje in uvajanje. Za začetek svetovanja na kanalu telefon je obvezna udeležba na vseh terminih izobraževanja za telefonsko svetovanje in predavanju za varno rabo interneta. Svetovanje na spletni klepetalnici in e-pošti je mogoče po opravljenem izobraževanju za svetovanje v spletni klepetalnici in e-pošti.

Več o prostovoljstvu na spletni strani TOM: https://www.e-tom.si/prostovoljstvo.

