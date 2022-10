Znano je, koliko ljudi je volilo zadnji dan predčasnega glasovanja

Zadnji dan predčasnega glasovanja na volitvah za predsednika republike so glasovali 23.203 volivke in volivci oziroma 1,37 odstotka vseh volilnih upravičencev, kažejo podatki okrajnih volilnih komisij.

Od torka do vključno četrtka se je predčasnega glasovanja skupaj udeležilo skoraj 68 tisoč volivk in volivcev oz. štirje odstotki volilnih upravičencev.

Na predsedniških volitvah leta 2017 je v prvem krogu glasovanja predčasno glasovala 28.201 volivka oziroma volivec oz. 1,65 odstotka vseh volilnih upravičencev, na volitvah predsednika republike leta 2012 pa 23.350 volivk in volivcev oz. 1,36 odstotka volilnih upravičencev. Na aprilskih volitvah v državni zbor je predčasno glasovalo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivk in volivcev.

Drugi načini glasovanja

Za nedeljske volitve predsednika oz. predsednice republike je bilo oddanih 3.934 vlog za glasovanje po pošti v Sloveniji, 319 vlog za glasovanje na domu in 4.949 vlog za glasovanje na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča.

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v tujini so oddali 279 vlog za glasovanje na t. i. omnia volišču v Sloveniji. Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini in želijo tam glasovati, so oddali 499 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in 593 vlog za glasovanje po pošti iz tujine.

Število volilnih upravičencev

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 7. oktobra 2022 v volilnih imenikih za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika republike vpisanih skupaj 1.694.429 volilnih upravičencev, od tega 1.587.322 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 107.107 s stalnim prebivališčem v tujini, so še sporočili iz državne volilne komisije.