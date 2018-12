Toliko je Slovenijo doslej stala implementacija arbitraže

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je Hrvaško nedavno vnovič pozvala k ustanovitvi skupnih organov za izvršitev arbitražne razsodbe o meji, so danes sporočili z urada vlade za komuniciranje. Poudarili so, da bo Slovenija še naprej vztrajno pozivala Hrvaško k dialogu. Ob letu implementacije razsodbe pa je slovenska vlada objavila tudi podatke, koliko je to doslej stalo.

Stališča držav se leto dni po slovenski implementaciji arbitražne razsodbe, ki bi sicer za obe državi morala biti zavezujoča, niso spremenila; Hrvaška implementacijo še vedno zavrača, ker ne priznava razsodbe, Slovenija na drugi strani implementacijo nadaljuje, kolikor je to brez sodelovanja Hrvaške mogoče.

Tretji poziv Hrvaški

Iz urada vlade za komuniciranje so sporočili, da je Slovenija "nedavno" Hrvaško ponovno pozvala k ustanovitvi skupnih organov za izvršitev razsodbe, zlasti k ustanovitvi demarkacijske komisije, ki bi pripravila in izvedla označitev meje v naravi ter po potrebi mejno črto malenkostno prilagodila na odsekih z neživljenjskim potekom.

K temu naj bi Slovenija Hrvaško pozvala že trikrat: prvič takoj ob začetku implementacije, 30. decembra lani, tretjič pa "nedavno".

Hrvaška bi se vrnila na začetek

Hrvaška na pozive ne odgovarja. Sama na drugi strani ponuja vnovične dvostranske pogovore o meji od začetka in obenem nadaljuje z incidenti na morju, ko s policijskimi čolni ščiti hrvaške ribiče, da ignorirajo z arbitražo določeno mejo in ribarijo vse do sredinske črte v Piranskem zalivu, kjer Hrvaška vidi mejo na morju.

Slovenija te incidente, ki se dogajajo samo na morju, na kopenski meji pa ne, beleži in je tudi na tej podlagi sprožila tožbo proti Hrvaški na Sodišču Evropske unije, ker da ji Hrvaška s tem onemogoča izvajanje skupnih politik.

Slovenija upa, da bo "prevladala odgovornost"

V Ljubljani vendarle upajo, "da bo tudi na hrvaški strani prevladala odgovornost in dozorelo spoznanje, da je arbitražno razsodbo treba uveljaviti". Vladni urad za komuniciranje (Ukom) še navaja, da pomen spoštovanja arbitražne razsodbe vse bolj spoznava tudi mednarodna skupnost. "Slovenija se zaveda, da je njeno stališče pravilno, in bo pri njem vztrajala," so poudarili.

Za selitve že skoraj dva milijona evrov

Ob tem so na Ukomu objavili tudi pregled dosedanjih "posledic" implementacije arbitražne razsodbe, zlasti pomoči slovenskim državljanom (in tudi gospodarskim družbam), ki jih je arbitražna razsodba neposredno prizadela.

Tako je Slovenija za preselitev tistih, ki so po arbitraži ostali na drugi strani meje, izrazili pa so željo po preselitvi na slovensko stran, že izplačala 1,94 milijona evrov, znesek pa bo na koncu najverjetneje znašal 2,79 milijona evrov.

Ministrstvo za javno upravo je do 20. decembra prejelo skupaj 38 tovrstnih vlog, ki se nanašajo na skupno 98 oseb. Največ, 24 vlog je bilo vloženih na območju upravne enote (UE) Piran, po sedem pa na območjih UE Ljutomer in Metlika. Pravnomočnih je že 30 odločb, za 26 pa so bila že izvedena izplačila. Še štiri vloge čakajo na pravnomočnost, štiri pa še na odločitev.

Na področju kmetijstva in ribištva je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov prejel 32 vlog za zemljišča na območju UE Lendava v skupni površini nekaj več kot sto hektarjev. Stroški zagotovitve zemljišč upravičencev so bili ocenjeni na 200 tisoč evrov. V občini Metlika se bo preselila tudi ena kmetija, za kar bo Slovenija občini povrnila nekaj manj kot 14 tisoč evrov.

Več kot 200 tisoč evrov za povračilo ribičem

Nekaj več kot 183 tisoč evrov je bilo namenjenih za povračilo ribičem zaradi oviranega ribolova in s tem izpada dohodka. V letošnjem letu se bo 48 tisoč evrov namenilo tudi za stroške pravne pomoči slovenskim ribičem v postopkih, ki sta jih proti njim sprožila hrvaška policija in ribiški inšpektorat, ker so lovili v slovenskem morju, a pri tem prečkali hrvaško sredinsko črto.

Glede na razpoložljive podatke je bilo vloženih že več kot 220 ugovorov zoper izrečene kazni, ki še vedno prihajajo. Skupaj naj bi znesek glob in stroškov postopka že presegal 232 tisoč evrov.

Še 27.400 evrov je bilo do 30. novembra namenjenih za nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine. Zahtevke za to je sicer možno vložiti še do konca leta, še navaja Ukom.

Arbitražno sodišče je odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško objavilo 29. junija lani, sedem let in pol po podpisu arbitražnega sporazuma. Šest mesecev pozneje, 30. decembra lani, jo je začela Slovenija implementirati.