To sta državljana Evrope 2021: pomagala sta bolnikom z rakom

Evropski parlament je razglasil dobitnike nagrade državljan Evrope za leto 2021. Nagrado sta prejela predsednica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic in predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana prof. dr. Samo Zver za projekt "Za solidarnost in vseevropski zdravstveni napredek bolnikov z rakom".

Nagrajenca so za prestižno nagrado Evropskega parlamenta predlagali evropski poslanke in poslanci iz Slovenije Tanja Fajon, Milan Zver, Irena Joveva, Ljudmila Novak, Klemen Grošelj in Franc Bogovič.

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, je skupaj z vrhunskimi strokovnjaki predstavilo dosežke uspešne kampanje zbiranja donacij za vzpostavitev CAR-T celične terapije na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana. Na fotografiji Kristina Modic. Foto: STA

Nagrajenca sta organizirala uspešno akcijo zbiranja sredstev za nakup aparatur za napredno zdravljenje raka, s katero sta spodbudila solidarnost ter poudarila pomen dostopnosti do javnih zdravstvenih storitev. Obenem je akcija tudi pomemben prispevek v uresničevanju načrta za boj proti raku Evropske unije.

V kampanji, v katero se je vključilo več kot štiri tisoč donatorjev, so v sedmih tednih zbrali 776.450,40 evrov. Poleg osrednje CAR-T naprave Miltenyi Prodigy s pripadajočo tehnično opremo, ki jo je združenje naročilo 15. marca 2021, je združenje naročilo še dodaten inštrument CliniMacs Prodigy za povečanje zmogljivosti osrednje CAR-T naprave. Prvim bolnikom z najtežjimi oblikami krvnih rakov naj bi bilo najsodobnejše zdravljenje na voljo konec letošnjega leta. Na fotografiji Samo Zver. Foto: STA

Nadvse uspešna kampanja CAR-T je odmevala tudi na Ministrstvu za zdravje, ki bo projektu do konca leta namenilo proračunska sredstva, spodbudila neznanega donatorja, da je za omenjeni oddelek samostojno kupil še drugo kompletno napravo CAR-T ter v prizadevanjih za dober namen tesno povezala vrhunske strokovnjake ter celotno slovensko javnost.

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado državljan Evrope za nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje med prebivalkami in prebivalci Evropske unije, pa tudi vrednote Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine. Med doslej nagrajenimi projekti so tudi takšni, ki so poudarjali socialne storitve in integracijo, izobraževanje, medkulturni dialog, umetnost in kulturo, varstvo okolja ter zgodovinski spomin.

Odbor za podelitev nagrade vsako leto s predlaganega seznama izbere do 50 dobitnikov, pri tem pa upošteva uravnoteženo geografsko porazdelitev ter zastopanost moških in žensk. Letos je Evropski parlament razglasil 28 dobitnikov nagrade državljan Evrope iz 27 vseh držav članic Evropske unije.