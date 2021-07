To so trije podpredsedniki SDS, slovo evropskega poslanca

Po tradicionalnem srečanju lokalnih in mestnih odborov SDS v Bovcu je v soboto potekala ustanovna seja sveta SDS, na kateri so izvolili tri podpredsednike stranke, in sicer Romano Tomc, Jelko Godec in Aleša Hojsa. Z mesta podpredsednika se je poslovil Milan Zver. Izpopolnili so izvršilni odbor, za predsednika sveta SDS pa je bil ponovno izvoljen Anže Logar.