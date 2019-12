To so podrobnosti tragedije v Medvodah: nikoli ni prebolel, da ga je zapustila #video

V soboto opoldne se je v Medvodah odvijala tragična družinska drama. 74-letnik je naprej ustrelil svojo 14-let mlajšo nekdanjo ženo, nato pa sodil še sebi.

Stanovalci bloka na Kržišnikovi v Medvodah so po dogodku pretreseni, so poročali na Planetu. Sprašujejo se, ali bi tragedijo lahko preprečili. Jagrića, 74-letnika, namreč opisujejo kot samotarja v slabem fizičnem in psihičnem stanju.

"Bilo je kot v ameriških filmih. Pripeljala se je skupina specialcev, ampak saj ne veš, kaj se dogaja. Pospremili so me do vrat, vse je bilo korektno," je za Planet povedal eden od stanovalcev v bloku, kjer je prišlo do streljanja.

Večkrat jo je ustrelil

Hiša 60-letnice, ki se še bori za življenje. Foto: Planet TV Za grozljivo dejanje soseda, ki si je po poskusu uboja nekdanje žene v svojem stanovanju sodil sam, so izvedeli kmalu zatem. Stanovanje, kjer je pokojni živel, je zdaj zapečateno, pred blokom pa še vedno stoji avtomobil, s katerim se je odpeljal do hiše 60-letnice na Svetje.

"S strelnim orožjem jo je večkrat ustrelil, pri tem jo je hudo telesno poškodoval, oškodovanka je bila nato z reševalnim vozilom odpeljala v klinični center, tam je še vedno na zdravljenju, njeno življenje je tudi še vedno ogroženo," je dejal Tomaž Tomaževič, policijski inšpektor.

Sosedje Tatjane Kraševec, ki se po sobotnem dogodku še vedno bori za svoje življenje v ljubljanskem kliničnem centru, so pretreseni in pred kamere nočejo.

Avto še vedno stoji pred blokom

Na Kržišnikovi v Medvodah medtem v vozilu, ki je služilo za strelski pohod, ostaja pokojnikova bergla in nešteto neodgovorjenih vprašanj.

"Prvič - zakaj so mu pustili avto, če je bil nevozen. Levo nogo je imel povsem poškodovano, sploh ni mogel hoditi. Kako se je v takšnem stanju sploh vozil po cesti. Verjetno je zaradi tega imel predpisanih tudi več zdravil. Če je bil takšen bolnik, bi pričakoval, da bi ga dali v kakšen dom," se sprašuje eden od sosedov Borut Avsec.

Več kot tisoč kaznivih dejanj v družini

Zgolj v letošnjem letu je policija v medsebojnem odnosu "bivši zakonec oziroma intimni partner" obravnavala 1.020 vseh kaznivih dejanj. Prav v situacijah, ko ženska zapusti partnerja, je največja stopnja verjetnosti, da bo prišlo do najhujših oblik kaznivega dejanja.

"Tisto, kar je treba razumeti, je, da je najbolj škodljivo vedenje v tej državi, ki bi ga morali primerno nasloviti, prav nasilje v družini. In tovrstni dogodki, ki se končajo s smrtjo ali hudimi telesnimi poškodbami, imajo predzgodovino, ki je dolga več let in jo neprimerno naslavljamo v tej državi. Če bomo odzivanje prepustili zgolj in samo policiji, potem bomo lahko vsako leto poročali tudi o tovrstnih dogodkih," opozarja Branko Lobnikar s Fakultete za varnostne vede.