To se je zgodilo na nekaterih Petrolovih servisih

Ponekod po državi v zadnjem času opažajo zaprtje ali skrajšanje delovnega časa posameznih Petrolovih bencinskih servisov. To se dogaja tudi v nekaterih krajih po Gorenjskem, kjer je promet v poletni turistični sezoni močno povečan. Kot so pojasnili v družbi Petrol, je razlog pomanjkanje delovne sile zaradi porasta okužb z novim koronavirusom.

Ob veliki turistični gneči bode posebej v oči situacija v Kranjski Gori, kjer je en bencinski servis zaprt, drugi pa zato močno obremenjen z dolgo vrsto čakajočih. Prav tako sta pogosto zaprta oziroma imata precej skrajšan delovni čas bencinska servisa na Koroški Beli v bližini Jesenic in v Lescah.

Pomanjkanje kadrov povezano s porastom okužb z novim koronavirusom

"Omenjena prodajna mesta smo zaprli oziroma prilagodili njihov čas delovanja zaradi pomanjkanja kadrov, kar je v največji meri povezano s porastom okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi v maloprodajni mreži Petrola," so pojasnili v družbi Petrol in dodali, da so zato primorani zaposlene preusmerjati na prodajna mesta, ki so z vidika celostne oskrbe strank ključna in kjer v neposredni bližini ni možnosti zagotavljanja celostne oskrbe strank.

Podobne prilagoditve delovnika so uvedli tudi v času porasta okužb z novim koronavirusom in pa zaradi doslednega upoštevanja odloka v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT pri strankah v preteklem letu, so spomnili.

Takoj, ko bo to mogoče, bodo prodajna mesta odprli

Ob tem so zagotovili, da bodo posamezna prodajna mesta, takoj, ko bo to mogoče, ponovno odprli oziroma podaljševali delovni čas obratovanja ter s tem omogočili hitrejšo oskrbo kupcev.

Začasna zaprtja oziroma prilagoditve delovnega časa prodajnih mest se v takšnih izjemnih okoliščinah kratkoročno izvajajo tudi drugod po državi, in sicer na tistih prodajnih mestih, kjer zaradi odsotnosti osebja ne morejo zagotoviti zanesljive oskrbe strank, so pojasnili.

"Pri tem preverimo in zagotovimo, da je v neposredni bližini, v oddaljenosti treh minut, našim strankam dostopno vsaj še eno odprto Petrolovo prodajno mesto, ki zagotavlja celostno oskrbo," so poudarili.