To morate prebrati, da vam pred nosom ne zaprejo trgovine

Danes bo večina živilskih trgovin v Sloveniji, razen morda nekaj manjših, družinskih, predčasno zaprla vrata kupcem. Najdlje, do 18. ure, bodo odprte trgovine Mercatorja, Tuša in Leclerca. Prvi in drugi dan novega leta pa bodo vse trgovine večjih trgovskih verig s prehrambenimi izdelki zaprte. Preverite zaloge v hladilniku in delovne čase trgovin.