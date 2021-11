To je od danes drugače za samostojne podjetnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po noveli zakona o osebni asistenci, ki je začela veljati danes, samostojni podjetniki posamezniki ne bodo več mogli izvajati osebne asistence. Izvajalci osebne asistence so lahko po noveli na primer le humanitarne in invalidske organizacije s pridobljenim statusom.

Poleg tega so lahko izvajalci zavodi in društva s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu na področju invalidskega oz. socialnega varstva ali za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva.

Spremembe se nanašajo tudi na področje izvedenstva. V skladu z njimi bo izvedenski organ ustanovljen v okviru Inštituta RS za socialno varstvo.

Novela pa predvideva tudi vnovično oceno za uporabnike, ki so že upravičeni do pravice do osebne asistence. Izkazalo se je namreč, da strokovne komisije niso ocenjevale po enotnih merilih.

Izvajalci osebne asistence bodo morali storitev izvajati za najmanj deset uporabnikov, zaposliti bodo morali tudi strokovnega vodjo. Do zdaj so osebno asistenco lahko izvajali za manj kot pet uporabnikov.