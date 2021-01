To je letalo, ki ga kupuje Slovenska vojska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z ministrstva za obrambo, ki ga vodi Matej Tonin, so sporočili, da bo Slovenija z nakupom novega transportnega letala postala neodvisna pri zagotavljanju zračnega transporta za lastne potrebe. "Lanskoletni izbruh pandemije covida-19 je namreč pokazal, da smo bili pri evakuaciji svojih državljanov iz tujine v domovino in pri zagotavljanju zalog zaščitne opreme odvisni večinoma od drugih prevoznikov," pojasnjujejo.

Projektna skupina ministrstva za obrambo je pri iskanju najugodnejšega ponudnika izpostavila vprašanje doseganja vojaških tehničnih zahtev, kar je bilo bistveno za odločitev glede nakupa taktičnega transportnega letala, ter smotrnost takšnega nakupa s stališča dolgoročnega vzdrževanja. V končno presojo sta bili vključena dva tipa taktičnih transportnih letal, vendar je po preučitvi vojaških tehničnih zahtev kot najboljša možnost izkazalo letalo C-27J Spartan italijanskega proizvajalca Leonardo.

Nakup preko mehanizma vlada-vladi

Strokovni svet za ključne investicije je po navedbah ministrstva zaključil investicijski postopek in ob tem predlagal, da se omenjeno letalo nabavi po možnosti preko mehanizma vlada-vladi z Italijo. Direktorat za logistiko je zato že začel postopke nabave letala po sistemu vlada-vladi, zatrjujejo.

Opozarjajo, da se bo postopek nabave nadaljeval takoj, ko bo Ustavno sodišče odločilo o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021-2026. "Naš cilj je transparenten nakup ključne opreme za Slovensko vojsko, brez posrednikov in z zagotovitvijo celovite storitve (usposabljanja, zagotavljanje rezervnih delov, vzdrževanje v celotnem času uporabe), in sicer v najkrajšem mogočem času, skladno z zagotovljenimi finančnimi sredstvi," so še sporočili z ministrstva.